Lavori sulla rete idrica: sospensione dell’erogazione giovedì 21 agosto

PONTEDERA – Acque Spa informa che, per consentire lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 21 agosto dalle ore 8.30 alle 14.30 sarà interrotta l’erogazione dell’acqua in via Leopardi. Nelle strade vicine potranno inoltre registrarsi abbassamenti di pressione e temporanei fenomeni di torbidità.
Al momento della riattivazione del servizio l’acqua potrà presentarsi temporaneamente torbida, fenomeno che si risolverà spontaneamente in breve tempo. In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, venerdì 22 agosto, con le stesse modalità.
Per informazioni e aggiornamenti è a disposizione il numero verde gratuito 800 983 389.
Last modified: Agosto 18, 2025