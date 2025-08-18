Casciana Terme festeggia San Genesio: dal 21 al 25 agosto cinque giorni dedicati a bambini e famiglie

CASCIANA TERME LARI – Torna a Casciana Terme la Festa di San Genesio, l’appuntamento più atteso dell’estate per i bambini e le famiglie. L’edizione 2025 si svolgerà dal 21 al 25 agosto con un ricco programma di giochi, spettacoli, cerimonie e momenti simbolici che da settant’anni rendono unica questa manifestazione.
La festa nacque nel 1955 per iniziativa del maestro elementare Lidamo Ciurli, che decise di dedicare ai bambini una giornata speciale in occasione del 25 agosto, giorno di San Genesio, patrono della Diocesi di San Miniato. Fin dall’inizio, l’evento è stato sostenuto dall’Arciprete Don Aurelio Veracini e, anno dopo anno, è diventato parte integrante della tradizione cittadina.
Tra i momenti più solenni spicca la benedizione dei bambini da parte del Vescovo di San Miniato, che si svolgerà lunedì 25 agosto, giornata conclusiva della festa. Grande attesa anche per la suggestiva Cerimonia del Gran Ciambellano, con la consegna simbolica delle chiavi della città da parte del sindaco a un rappresentante dei bambini, gesto che testimonia l’attenzione e la fiducia della comunità verso le nuove generazioni.
Non mancheranno i momenti spettacolari e di forte impatto emotivo, come il lancio della mongolfiera e dei palloncini del messaggio della bontà, attraverso cui i piccoli partecipanti affideranno al cielo un pensiero di speranza e amicizia.
«San Genesio è una festa che appartiene al cuore di Casciana Terme – commenta Fabrizio Marconi, assessore al Turismo –. È un evento che racconta la nostra identità e continua a rinnovarsi, parlando ai bambini e alle famiglie con linguaggi semplici ma profondi. Un grazie speciale va alla Pro Loco di Casciana Terme per l’impegno e la passione con cui ogni anno rende possibile questa manifestazione».
Il programma 2025
Giovedì 21 agosto
- Corsa ciclistica di apertura
Venerdì 22 agosto
- Giochi per bambini
- Spettacoli di artisti di strada nel centro di Casciana Terme
Sabato 23 agosto
- Volo in mongolfiera per ammirare il paese dall’alto
- Spettacolo di burattini per grandi e piccoli
- Animazione magica a tema Harry Potter
Domenica 24 agosto
- Cerimonia del Gran Ciambellano
- Concorso di fumetti con premiazione
- Grande tombola con premi
Lunedì 25 agosto – Festa di San Genesio
- Santa Messa con il Vescovo di San Miniato
- Giochi a premi nel pomeriggio
- Lancio della mongolfiera e dei palloncini del messaggio della bontà
- Premiazioni finali e musica dal vivo
La Festa di San Genesio è promossa dal Comune di Casciana Terme Lari in collaborazione con la Pro Loco di Casciana Terme.
Info e programma dettagliato: prolococasciana@gmail.comLast modified: Agosto 18, 2025