Casciana Terme festeggia San Genesio: dal 21 al 25 agosto cinque giorni dedicati a bambini e famiglie

Written by admin• 10:41 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Torna a Casciana Terme la Festa di San Genesio, l’appuntamento più atteso dell’estate per i bambini e le famiglie. L’edizione 2025 si svolgerà dal 21 al 25 agosto con un ricco programma di giochi, spettacoli, cerimonie e momenti simbolici che da settant’anni rendono unica questa manifestazione.

La festa nacque nel 1955 per iniziativa del maestro elementare Lidamo Ciurli, che decise di dedicare ai bambini una giornata speciale in occasione del 25 agosto, giorno di San Genesio, patrono della Diocesi di San Miniato. Fin dall’inizio, l’evento è stato sostenuto dall’Arciprete Don Aurelio Veracini e, anno dopo anno, è diventato parte integrante della tradizione cittadina.

Tra i momenti più solenni spicca la benedizione dei bambini da parte del Vescovo di San Miniato, che si svolgerà lunedì 25 agosto, giornata conclusiva della festa. Grande attesa anche per la suggestiva Cerimonia del Gran Ciambellano, con la consegna simbolica delle chiavi della città da parte del sindaco a un rappresentante dei bambini, gesto che testimonia l’attenzione e la fiducia della comunità verso le nuove generazioni.

Non mancheranno i momenti spettacolari e di forte impatto emotivo, come il lancio della mongolfiera e dei palloncini del messaggio della bontà, attraverso cui i piccoli partecipanti affideranno al cielo un pensiero di speranza e amicizia.

«San Genesio è una festa che appartiene al cuore di Casciana Terme – commenta Fabrizio Marconi, assessore al Turismo –. È un evento che racconta la nostra identità e continua a rinnovarsi, parlando ai bambini e alle famiglie con linguaggi semplici ma profondi. Un grazie speciale va alla Pro Loco di Casciana Terme per l’impegno e la passione con cui ogni anno rende possibile questa manifestazione».

Il programma 2025

Giovedì 21 agosto

Corsa ciclistica di apertura

Venerdì 22 agosto

Giochi per bambini

Spettacoli di artisti di strada nel centro di Casciana Terme

Sabato 23 agosto

Volo in mongolfiera per ammirare il paese dall’alto

Spettacolo di burattini per grandi e piccoli

Animazione magica a tema Harry Potter

Domenica 24 agosto

Cerimonia del Gran Ciambellano

Concorso di fumetti con premiazione

Grande tombola con premi

Lunedì 25 agosto – Festa di San Genesio

Santa Messa con il Vescovo di San Miniato

Giochi a premi nel pomeriggio

Lancio della mongolfiera e dei palloncini del messaggio della bontà

Premiazioni finali e musica dal vivo

La Festa di San Genesio è promossa dal Comune di Casciana Terme Lari in collaborazione con la Pro Loco di Casciana Terme.

Info e programma dettagliato: prolococasciana@gmail.com

Last modified: Agosto 18, 2025