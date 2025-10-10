Domenica 12 ottobre la Pisa Half Marathon e la Pisa Ten nel Parco di San Rossore: modifiche al traffico e programma dell’evento

Written by admin• 11:44 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Domenica 12 ottobre torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: la diciannovesima edizione della Pisa Half Marathon, affiancata dalla Pisa Ten, dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Pisa, la Prefettura e la Presidenza del Parco, la manifestazione si svolgerà interamente all’interno del Parco di San Rossore, con partenza dal viale delle Cascine.

Modifiche alla circolazione

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle due gare, tra sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno introdotte limitazioni temporanee al traffico.

In particolare, domenica 12, dalle 5 alle 13.30, sono previste chiusure e restringimenti progressivi sul viale delle Cascine, nei tratti tra la rotatoria Poggi, la rotatoria Anna Frank e l’ingresso della tenuta.

Il transito resterà consentito ai residenti e agli operatori, compatibilmente con il passaggio dei concorrenti. La rotatoria Anna Frank potrà essere chiusa temporaneamente, mentre gli accessi alla tenuta di San Rossore saranno limitati ai soli veicoli autorizzati e ai residenti, con ingresso da via delle Lenze.

La Pisa Ten partirà alle 9.00, seguita dalla Pisa Half Marathon alle 9.15, entrambe dal viale delle Cascine (altezza Camping Torre Pendente). L’arrivo sarà nello stesso viale, presso il Tiro a Segno Nazionale.

Numeri da record e percorso rinnovato

L’edizione 2025 segna un nuovo record di partecipazione: oltre 3000 iscritti, di cui 800 atleti stranieri provenienti da 40 nazioni, con una forte presenza dal Regno Unito.

Il percorso, interamente pianeggiante e immerso nella natura, offrirà un’esperienza suggestiva ai runner. Fondamentale il supporto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, che garantirà assistenza sanitaria lungo tutto il tracciato.

Expo e ritiro pettorali

Sabato 11 ottobre, in piazza dei Miracoli, si terrà l’Expo Pisa Half Marathon, dove atleti e accompagnatori potranno ritirare i pettorali e ricevere informazioni sulle gare.

Last modified: Ottobre 10, 2025