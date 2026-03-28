Lavori sul territorio a Terricciola: nuova illuminazione, asfaltature, demolizioni ed interventi per la sicurezza

Written by Redazione• 2:33 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – Sono in corso in queste settimane diversi interventi sul territorio comunale di Terricciola, nell’ambito di un ampio programma di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture. L’amministrazione comunale è al lavoro per migliorare la qualità della vita dei cittadini, con interventi che riguardano sia i servizi essenziali sia la sicurezza degli spazi pubblici.

“Stiamo portando avanti un lavoro diffuso su tutto il territorio comunale – dichiara il sindaco Matteo Arcenni – intervenendo sia sulle infrastrutture sia sui servizi essenziali. L’illuminazione pubblica e la sicurezza stradale sono priorità per la qualità della vita dei cittadini, e questi interventi – resi possibili grazie al lavoro costante e qualificato dell’ufficio tecnico comunale diretto dall’Architetto Claudio Condello e di tutta la giunta e consiglio da Gaetano ad Elena ad Adriano a Valerio che ognuno per le proprie competenze e’ sempre a disposizione – rispondono a esigenze reali e attese da anni emerse anche grazie al confronto costante con i cittadini. L’impegno per il futuro è quello di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione e migliorare le modalità di risposta alle esigenze della comunità“.

Un piano diffuso tra illuminazione e sicurezza. Nelle scorse settimane ha preso il via un ampio piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, che sta interessando progressivamente l’intero paese di Morrona. Parallelamente, sono in fase di completamento gli interventi di via XXV Aprile a Selvatelle, con opere mirate alla sicurezza stradale e alla manutenzione. Inoltri tra pochi giorni partiranno lavori di asfaltatura per oltre 140.000 a primavera e altri 140.000 in autunno.

Infine a Morrona entro novembre 2026 verranno ultimati i lavori di demolizione della cisterna dell’acqua abbandonata da oltre 50 anni. A Morrona è stata completata l’installazione dei lampioni all’interno del parco giochi inclusivo di via Fondaccio, rendendo l’area più sicura e fruibile anche nelle ore serali.

Il programma proseguirà nei prossimi mesi con una serie di interventi: in via di Castello è prevista la sostituzione della linea elettrica con nuove lanterne; in via dei Lecci sarà effettuato il rifacimento della linea e il completamento dell’illuminazione pubblica; all’incrocio tra via del Chianti e via dei Lecci saranno installati nuovi punti luce; mentre in via Fondaccio è prevista la revisione della ipotesi iniziale dell’illuminazione pubblica del parcheggio.

A Selvatelle in via XXV Aprile, l’amministrazione è intervenuta su criticità segnalate dai residenti, avviando un percorso di confronto con la cittadinanza. Gli interventi hanno riguardato la manutenzione del manto stradale e il rafforzamento

Last modified: Marzo 28, 2026