A Montopoli torna la cultura enogastronomica con “Gustopolis”

Written by Redazione• 2:04 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VALDARNO – A Montopoli ha preso il via Gustopolis, una due giorni nel cuore del centro dedicato alla cultura enogastronomica. Un evento che fa parte della tradizione montopolese e che torna dopo dieci anni di stop con una veste completamente nuova. Un’iniziativa nata dalla coprogettazione dell’associazione Arco di Castruccio con il Comune di Montopoli e realizzato grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Gustopolis ha preso il via con il convegno inaugurale in Sala Pio XII dal titolo: “Il Marzuolo e i prodotti identitari. Le comunità del cibo”. Un momento di riflessione su come il cibo, l’artigianato e il turismo rappresentino la vera strategia di sviluppo per il borgo.

Al convegno hanno partecipato il consigliere regionale Matteo Trapani, l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive Leonardo Marras. Tra gli ospiti anche Antonella Brancadoro, direttrice dell’associazione nazionale Città del Tartufo, Daniela Mugnai di Vetrina Toscana, Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Sabrina Perondi, coordinatrice CNA agroalimentare e Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana. A seguire sono stati inaugurati gli stand.

Durante la due giorni sarà possibile visitare e partecipare alle tante iniziative in programma. In sala Pio XII sarà allestita l’area ristoro e qui si svolgeranno gli show cooking, oggi, sabato 28 marzo con Fulvia Puccioni e Benedetto Squicciarini e domani domenica 29 marzo con Gilberto Rossi e Luca Marianelli. Tra le attività pensate per bambini e famiglie c’è, il sabato pomeriggio nei giardini della scuola Divino Amore, una dimostrazione pratica di cerca e cavatura del tartufo con il cane, ma anche laboratori di cucina tra cui quello speciale di decorazione delle uova di cioccolato. La domenica mattina il programma si apre con un’escursione alla scoperta del territorio.

L’altro elemento che caratterizza l’edizione di quest’anno è la collaborazione con Cna e il focus sull’artigianato d’eccellenza. Grazie al progetto “ARTour”, Piazza Michele da Montopoli ospiterà spazi dedicati alla valorizzazione dell’artigianato artistico locale, dalla ceramica alla pelletteria, sottolineando la ricchezza del saper fare montopolese. Un itinerario guidato tra eccellenze artigiane a cura della guida turistica Serenella Barbieri si snoderà tra le botteghe artigiane di Pelletterie Lignani, Arte e Fiori di Eleonora Latella, Ceramiche Rofi e Euphoria Artigiana. Gustopolis è anche un laboratorio di idee. La manifestazione ospiterà infatti talk show di alto profilo: l’esperto di nutrizione Ciro Vestita, domenica alle 16.30 in sala consiliare, sarà intervistato da Cristiano Marcacci sul valore del tartufo nella dieta e nel benessere. A seguire si parlerà di donne, cibo e territorio. Tutte le attività sono gratuite.

Last modified: Marzo 28, 2026