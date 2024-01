Lavori nei plessi scolastici per quasi 50.000 euro

Scritto da admin• 1:05 pm• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci, come ogni anno, ha approfittato del periodo delle vacanze natalizie per effettuare o avviare alcuni lavori nei plessi scolastici. Dalle manutenzioni straordinarie alle piccole migliorie, nel complesso si è trattato di un investimento di quasi 50mila euro volto a migliorare la sicurezza degli ambienti e anche la loro fruibilità, da parte del personale e degli alunni.



L’intervento più corposo, ancora in corso, riguarda la manutenzione straordinaria di parte della copertura della scuola elementare “V. Veneto”. Lavori per 33mila euro che porteranno alla manutenzione delle gronde, di alcune tegole della copertura ed alla sistemazione dei pluviali. Sempre alla scuola elementare sono stati sostituiti alcuni avvolgibili e si è intervenuti anche per altre piccole migliorie.



Altri lavori hanno riguardato le scuole dell’infanzia. A Montemagno il plesso è stato dotato di un nuovo impianto citofonico, mentre a Calci si è provveduto all’adeguamento di alcuni infissi in alluminio, per migliorare l’aerazione di due aule in assoluta sicurezza, nonché all’installazione di un nuovo parapetto esterno ed, anche qui, altre piccole migliorie.



Tutto questo mentre è in dirittura d’arrivo il cantiere della nuova scuola media, un edificio innovativo a zero impatto energetico.



“Quando si scrive nei programmi che la scuola e l’edilizia scolastica sono una priorità assoluta- commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti, a nome della giunta comunale -, poi bisogna dimostrarlo con interventi concreti. Durante Iinostri mandati l’attenzione alle scuole del paese, tutte, è stata una costante e, avviandoci alla conclusione del mandato, possiamo dire che lasceremo alla futura amministrazione, oltre ad un’opera davvero all’avanguardia come la nuova scuola media, anche un patrimonio scolastico certamente migliorato e valorizzato rispetto a prima”.

Last modified: Gennaio 26, 2024