Lavori iniziati nel parcheggio di via del Fienilaccio

CALCI – Sono iniziati i lavori di consolidamento e riqualificazione del parcheggio di via del Fienilaccio. Ai residenti di Castelmaggiore, viste le difficoltà per la sosta, il Comune di Calci rimborserà i biglietti del bus utilizzati nel periodo dei lavori

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di consolidamento del parcheggio di via del Fienilaccio a Castelmaggiore, che porteranno anche alla completa riqualificazione dell’area. L’opera è possibile grazie ad un investimento complessivo di circa 200mila euro, ben 135mila dei quali derivanti da finanziamenti Pnrr, destinati ad aumentare la resilienza da rischio idrogeologico, e i restanti a carico del Comune di Calci.

Per consentire i lavori, dal 16 Luglio al 13 Novembrenon sarà possibile parcheggiare nell’area di via del Fienilaccio ed in una piccola porzione di piazza Verdi, che dovrà necessariamente essere utilizzata come area di cantiere. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva effettuato incontri con la cittadinanza, al fine di presentare i lavori stessi e di concordare azioni per mitigare i disagi per i residenti di Castelmaggiore.

Proprio a seguito di questo confronto pubblico, per andare incontro alle esigenze della cittadinanza, il Comune ha deciso di rimborsare i biglietti dell’autobus per la tratta Calci-Castelmaggiore (andata e ritorno), per tutti i mesi in cui il cantiere sarà attivo. In pratica, i cittadini che non dovessero trovare posti auto, potranno parcheggiare nel centro di Calci e raggiungere casa col mezzo pubblico.

Lunedì 15 Luglio sarà pubblicato l’apposito avviso. Per ottenere il rimborso, gli interessati dovranno conservare i biglietti regolarmente convalidati, per poi presentarli al Comune una volta terminati i lavori.

“Siamo particolarmente contenti di mettere mano, grazie a risorse PNRR e fondi comunali frutto di un’attenta gestione del bilancio, ad un’opera cosi importante per tutta la zona collinare – così il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti -. Inoltre, con la misura del bus gratis, intendiamo andare incontro alle esigenze dei residenti che, ovviamente, avranno un po’ di disagi. Proprio confrontandoci con loro è nata questa idea, che incentiva l’uso del mezzo pubblico – cosa che ci piace come ‘messaggio’ anche per il dopo lavori – e aiuta concretamente le persone. senza che il costo del bus gravi su di loro. Siamo fermamente convinti che amministrare sia questo: dare risposte concrete ai problemi”.

“Oltre al consolidamento del parcheggio, per portarlo alla capienza di circa venti posti auto – spiega Valentina Marras, assessora alle opere pubbliche – , sono previste anche alcune significative migliorie urbanistiche, come nuovi arredi, una nuova illuminazione, nuove alberature e barriere di protezione. Infine, attraverso un altro progetto, che cercheremo di portare a termine il prima possibile, il parcheggio di via del Fienilaccio sarà raggiunto dal sistema di videosorveglianza comunale”.

