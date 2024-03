”San Palo” e “San Loria”: stavolta nel finale si gode!

Scritto da admin• 7:15 pm• Pisa SC

PISA – Pisa – Ternana significa vittoria, la seconda consecutiva della stagione. Proprio per questo successo torna il racconto in rima del nostro poeta Sandro Cartei.

Conferenza stampa e tante chiacchere, in settimana

Ma poi si scende in campo e, ogni parola, diventa vana

Subito una grande occasione per Tramoni, in avvio di partita

Ma Iannarilli è bravo a coprire lo specchio, in uscita

Poi, da pochi passi, Luperini di testa centra la traversa

Per la Ternana, è una grande occasione persa

Il Pisa, comunque, gioca bene nel primo tempo

Ma è la conclusione, il nostro vero tormento

Nel secondo tempo, entrano in scena “San Palo” e “San Loria”

Entrambi, gli assalti della Ternana respingono via

Quando la partita volge verso il finale

Eccolo là, arriva il momento cruciale

Veloso calcia dalla bandierina, come solo lui sa fare

Moreo, di testa, i difensori avversari riesce ad anticipare

Iannarilli è battuto, e l’Arena esplode

Per una volta, anche noi, nel finale si gode

Marzo 10, 2024