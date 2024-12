Laurea Magistrale in Biotecnologie e Intelligenza Artificiale Applicata alla Salute: i primi laureati a Pisa

Written by admin• 2:32 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA- I primi due laureati del corso di laurea magistrale in “Biotechnologies and Applied Artificial Intelligence for Health” hanno discusso le loro tesi nell’Aula Magna del Palazzo della Sapienza.

Giacomo Tornabene, 26 anni, di Grosseto, ha presentato la tesi sullo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per combattere batteri resistenti agli antibiotici, mentre Piero Giovannoni, 25 anni, di Lucca, ha trattato lo sviluppo di modelli di machine learning per la previsione del profilo tossicologico di composti chimici.

Il corso, attivato nel 2022/23, è un progetto innovativo e interdisciplinare, che coinvolge università internazionali e mira a formare professionisti con competenze digitali avanzate per il settore biomedico.

I laureati hanno sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale nella salute e l’intenzione di applicare le competenze acquisite per migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni innovative.

Last modified: Dicembre 13, 2024