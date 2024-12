Moreno Longo: “Giocheremo su un campo difficilissimo al cospetto di un Pisa attrezzato ed organizzato”

Written by admin• 2:37 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Bari Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partenza per Pisa, dove i biancorossi venerdì 13 dicembre affronteranno la vicecapolista della serie B. Il tecnico della squadra pugliese, nelle parole che abbiamo raccolto dal portale “Bariviva” si è anche focalizzato sulle insidie che presenterà questa gara serale contro i nerazzurri di Mister Filippo Inzaghi.

di Maurizio Ficeli

Sul Pisa. “Sappiamo di andare su un campo difficilissimo, al cospetto di un Pisa attrezzato ed organizzato, ma credo che le partite vadano giocate perché anche il Bari ha le sue qualità e questo non sarà l’ultimo esame perché di squadre forti ne incontreremo ancora. Pisa squadra che viene da un percorso notevole, ha lasciato qualcosa per strada, ma è comunque una squadra con potenziale enorme, bravi a pressarti per ripartire e farti male con qualità.Loro aggrediscono e poi verticalizzano bene”.

Su Falletti e l’ex di turno Sibilli: “Falletti e Sibilli hanno colpi per risolvere le partite con le giocate del singolo. Sono fondamentali per noi, ma in una stagione ci sono vari momenti. Sono convinto possano dare tanto a noi”.

Sui Playoff. “Penso in B sia tutto possibile, dietro c’è grande equilibrio e qualcuna è al di sotto delle aspettative. Vale la regola della continuità che è importante in un campionato in cui se vinci due partite sei sopra. Tolto il podio della classifica, ripeto, c’è grande equilibrio. Ci sono tante squadre con organici importanti, Palermo, Cremonese e Samp su tutte. Noi non dobbiamo farci distoglierci da nulla, dobbiamo credere in quello che stiamo facendo. Bisogna giocarsi sempre tutte le partite, dobbiamo lavorare per arrivare a giocarcele sempre così”.

La situazione dell’infermeria. “Vicari è recuperato, bisogna capire se può partire dall’inizio. Lasagna aveva subito un colpo, ma abbiamo tutto domani per verificare le sue condizioni”.

