Written by Giugno 11, 2026 5:46 pm Calci, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Incendio Lugnano, nuova ordinanza del Comune di Calci con cui si riducono le misure precauzionali

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CALCI – In relazione all’incendio divampato l’8 Giugno scorso all’interno di un’azienda di lavorazione di materiale plastico nella zona di Noce (Comune di Vicopsiano), essento iniziate le operazioni di bonifica e potendo ritenersi conclusa la fase emergenziale, la sindaca Valentina Ricotta ha firmato una nuova ordinanza (la n°66) che sostituisce la precedente e con la quale, con effetto immediato, si riducono per la cittadinanza calcesana le disposizioni di precauzione.

Nello specifico, si ordina a tutta la popolazione residente, domiciliata o dimorante nel territorio del Comune di Calci, l’adozione delle seguenti prescrizioni:

– Provvedere al lavaggio accurato e prolungato, con abbondante acqua corrente, di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all’aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo; proteggere gli alimenti conservati all’aperto o non chiusi;
– Evitare di sollevare polveri da terrazzi, cortili o superfici esterne, evitare pulizie “a secco”, pulire solo con acqua.

Continuando a mantenere massima l’attenzione sul fronte ambientale – il commento della sindaca, Valentina Ricotta – grazie al prezioso lavoro dei vigili del fuoco oggi possiamo dire conclusa la fase emergenziale e di conseguenza ridurre le misure precauzionali. Desidero quindi rivolgere un ringraziamento a tutti i cittadini e a tutte le cittadine che, osservando queste misure a tutela della salute pubblica, hanno dimostrato attenzione, comprensione e collaborazione. Come amministrazione comunale continueremo a seguire da vicino l’evolversi della situazione, in collaborazione con le altre amministrazioni e con gli enti preposti”.

Last modified: Giugno 11, 2026
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