LaRievocazione, Lari torna indietro di cinque secoli

Written by Redazione• 2:25 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Domenica 27 settembre il Castello e il borgo di Lari ospiteranno l’edizione 2026 de “LaRievocazione”, manifestazione storica organizzata dall’associazione culturale “Il Castello” insieme alla Pro Loco ViviLari, con il patrocinio e il contributo del Comune di Casciana Terme Lari.

Dalle 10.30 alle 19.00, le vie e le piazze del borgo faranno rivivere atmosfere di cinque secoli fa attraverso ricostruzioni storiche, antichi mestieri, spettacoli e attività per adulti e bambini.

Nelle logge sarà allestito un mercato storico animato da artigiani impegnati nella lavorazione della carta e del ferro, nella realizzazione di mosaici, nella tessitura e nella calligrafia. Un’altra area sarà dedicata alla vita militare, con postazioni dimostrative e ricostruzioni di artiglieria e archibugi. Spazio anche alla falconeria, con esposizioni e spettacoli che avranno come protagonisti i rapaci.

Salendo i 92 scalini che conducono alla fortezza sarà invece possibile immergersi nella vita di corte, tra danze storiche, cibi, medicamenti e personaggi in costume.

Il filo conduttore dell’edizione sarà la musica: il pubblico potrà ascoltare ricostruzioni di strumenti antichi, assistere e partecipare ai balli di corte, incontrare musici itineranti e conoscere il ruolo della musica nelle formazioni militari.

Durante la giornata sarà possibile pranzare in piazza Matteotti e nei ristoranti del borgo. Il biglietto di ingresso costa 5 euro, mentre l’accesso è gratuito per i bambini fino a cinque anni. Sarà inoltre disponibile un servizio gratuito di bus navetta.

Per informazioni: www.larievocazione.it, info@castellodilari.it, 334 3963782.

Last modified: Settembre 22, 2026