“Voci Libere”, a Calci laboratorio rap e concerto con Amir Issaa

Written by Redazione• 2:22 pm• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI- Un pomeriggio dedicato ai giovani, alla creatività e alla libertà di espressione. Sabato 26 settembre, l’auditorium della scuola secondaria di primo grado “Giunta Pisano” di Calci ospiterà “Voci Libere”, iniziativa gratuita promossa dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Calci.

Protagonista dell’appuntamento sarà Amir Issaa, rapper, autore ed educatore da anni impegnato nell’utilizzo della musica e della scrittura come strumenti di espressione, educazione e confronto.

«Voci Libere nasce con l’obiettivo di offrire alle ragazze e ai ragazzi un’occasione per esprimersi, confrontarsi e sperimentare la propria creatività – spiega l’assessore comunale alle politiche giovanili Luca Pierini –. Il rap, con il suo linguaggio diretto e immediato, può diventare uno strumento efficace per raccontare esperienze, emozioni e temi vicini alla vita quotidiana. Affrontare questioni come il bullismo e le discriminazioni significa parlare di rispetto, inclusione e responsabilità, ma anche ascoltare ciò che i più giovani hanno da dire».

«È particolarmente significativo che l’iniziativa sia stata promossa dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi – sottolinea la sindaca Valentina Ricotta –. Il CCRR rappresenta uno spazio concreto di partecipazione, nel quale i giovani possono avanzare idee, confrontarsi e contribuire alla vita della comunità».

Il programma inizierà alle 15.00 con un laboratorio rivolto ai ragazzi dai 10 ai 15 anni. Guidati da Amir Issaa, i partecipanti lavoreranno alla realizzazione di un testo rap partendo da idee, esperienze e riflessioni personali.

Seguirà un incontro aperto a tutti dedicato alle discriminazioni e al bullismo, durante il quale si parlerà del peso delle parole, delle dinamiche dell’esclusione e dell’importanza del rispetto nelle relazioni.

La giornata si concluderà con il concerto di Amir Issaa, preceduto dall’esibizione di Zebré. Sul palco saranno presentati anche alcuni dei testi e dei brani realizzati durante il laboratorio.

La partecipazione è gratuita fino all’esaurimento dei posti, ma è necessaria l’iscrizione, anche a una o più singole attività, attraverso il modulo online. Il laboratorio è riservato ai ragazzi tra 10 e 15 anni, mentre l’incontro e il concerto sono aperti a tutti.

Last modified: Settembre 22, 2026