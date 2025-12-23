L’arbitro. Pisa – Juventus affidata a Maresca

Written by admin• 5:16 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 44enne Fabio Maresca della Sezione di Napoli a dirigere la sfida fra Pisa e Juventus sabato prossimo alle ore 20.45 alla Cetilar Arena, coadiuvato dai segnalinee Khaled Bahri della Sezione di Sassari e Filippo Bercigli della Sezione di Firenze, con Daniele Perenzoni della Sezione di Rovereto in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Valerio Marini della Sezione di Roma I, assistito da Rosario Abisso della Sezione di Palermo.

di Giovanni Manenti

Arbitro internazionale dal 2020, Guida vanta una notevole esperienza, che lo ha sinora visto dirigere 140 gare di Serie A, di cui una sola nel corrente Campionato in corso, ovvero Udinese-Genoa alla 14esima giornata, conclusa con la vittoria dei rossoblu liguri per 2-1.

Per quanto viceversa concerne il suo rapporto con i nerazzurri, sono cinque le occasioni in cui il fischietto campano ha arbitrato il Pisa,ad iniziare dalla gara Empoli-Pisa del 23 ottobre 2020 valevole per la quinta giornata del Torneo Cadetto e conclusa con il successo per 3-1 dei padroni di casa dopo che i nerazzurri erano passati in vantaggio con Masucci per poi farsi rimontare dalle reti di Moreo e dalla doppietta di La Mantia, mentre più fortunate sono le due gare della stagione successiva, che vedono il Pisa imporsi per 4-1 a Terni alla terza giornata con reti di De Vitis, Lucca e Cohen, oltre ad un’autorete di Sorensen, e stesso esito ha la trasferta di Monza del 19 febbraio 2022 valevole per il 24esimo turno, con i nerazzurri a conquistare i tre punti con un 2-1 in rimonta deciso dal centro di Puscas e dall’autorete di Pedro Pereira.

Più recenti le ultime due occasioni in cui Maresca è stato chiamato a dirigere incontri dei nerazzurri, ovvero Pisa-Sud Tirol del 5 maggio 2024 per la penultima giornata del torneo cadetto, concluso in parità 2-2 con Moreo a siglare il punto del pareggio dopo che gli ospiti avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Nicholas Bonfanti, mentre risale allo scorso campionato la sfida del 16 febbraio 2025 fra Cesena e Pisa al “Dino Manuzzi” valevole per il 26esimo turno e terminata 1-1 con i nerazzurri incapaci di capitalizzare il vantaggio siglato da Touré facendosi raggiungere nel finale da La Gumina nonostante fossero in superiorità numerica, così che il bilancio complessivo parla di due affermazioni del Pisa a fronte di altrettanti pari ed una sola sconfitta.

Designazioni 17esima giornata Serie A 2025-’26:

Parma – Fiorentina – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Torino – Cagliari – Daniele Doveri della Sezione di Roma I

Lecce – Como – Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido

Udinese – Lazio – Andrea Colombo della Sezione di Como

Pisa – Juventus – Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Milan – Verona – Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Cremonese – Napoli – Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia

Bologna – Sassuolo – Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Atalanta – Inter – Federico La Penna della Sezione di Roma I

Roma – Genoa – Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

Last modified: Dicembre 23, 2025