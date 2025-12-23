Written by Dicembre 23, 2025 6:14 pm San Giuliano Terme, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa

Auto contro un muro nel Comune di San Giuliano

SAN GIULIANO TERME – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 14:59 in Via Giovanni Niccolini nel Comune di San Giuliano Terme per incidente stradale.

Il conducente di un’auto per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un muro.

Il personale VVF ha collaborato con il 118  oltre a mettere in sicurezza l’autovettura e i luoghi dell’intervento. La Polizia Municipale di San Giuliano Terme si è recata sul posto per i rilievi di competenza.

