Auto contro un muro nel Comune di San Giuliano

Written by admin• 6:14 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa

SAN GIULIANO TERME – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 14:59 in Via Giovanni Niccolini nel Comune di San Giuliano Terme per incidente stradale.

Il conducente di un’auto per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un muro.

Il personale VVF ha collaborato con il 118 oltre a mettere in sicurezza l’autovettura e i luoghi dell’intervento. La Polizia Municipale di San Giuliano Terme si è recata sul posto per i rilievi di competenza.

Last modified: Dicembre 23, 2025