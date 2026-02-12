Orientamento e lavoro, al via a Pisa un ciclo di incontri gratuiti per i giovani

Written by admin• 1:19 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Partirà mercoledì 18 febbraio il ciclo di incontri dedicati all’orientamento e all’ingresso nel mondo del lavoro promosso dal progetto Giovani+ del Comune di Pisa e dal Gate Centre, in collaborazione con Declar, Adecco e Orienta.

Il percorso, articolato in tre appuntamenti formativi gratuiti, affronterà temi chiave per lo sviluppo professionale: comunicazione digitale, strategie di ricerca del lavoro, curriculum vitae e preparazione al colloquio.

«In una città come Pisa – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa – caratterizzata da un sistema universitario di eccellenza, l’Amministrazione affianca il ruolo delle istituzioni accademiche con percorsi complementari. L’obiettivo è offrire ai giovani competenze trasversali e operative che facilitino l’ingresso nel mondo del lavoro e valorizzino i talenti formati sul territorio».

Gli incontri si svolgeranno negli spazi Giovani+ e Gate Centre, all’interno del complesso dei Vecchi Macelli, in largo Renzo Spadoni.

Il primo appuntamento, in programma mercoledì 18 febbraio dalle 9.30 alle 12.30, sarà dedicato alla figura del Social Media Manager, con focus su strategia, analisi dei dati e gestione delle crisi.

Seguiranno:

12 marzo (10.00–13.00) – Strategie per entrare nel mondo del lavoro

– Strategie per entrare nel mondo del lavoro 20 marzo (10.00–13.00) – CV, colloquio e social recruiting

I posti sono limitati. Per partecipare al primo incontro è possibile iscriversi online:

https://www.getcrowd.eu/it/event/socialmediamanager2026

