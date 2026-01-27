L’allegria dei record sbarca al Teatro Verdi di Pisa

Written by admin• 8:59 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

Marianella Bargilli e il fenomeno del tutto esaurito che sta conquistando l’Italia arriva in Toscana

PISA – Tra fine gennaio e inizio febbraio, l’acclamata commedia di Natalia Ginzburg con Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia fa tappa al Teatro Verdi di Pisa e al Teatro Cinema Puccini di Altopascio.

Prosegue con successo la tournée di “Ti ho sposato per allegria“, la brillante produzione targata Teatro Quirino e Teatro Menotti che vede protagonista Marianella Bargilli al fianco di Giampiero Ingrassia, spettacolo che sta registrando, come la scorsa stagione il sold out tutte le sere! Per l’attrice, originaria di Cecina, si tratta di un atteso ritorno nella sua Toscana con tre appuntamenti di rilievo: sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio al Teatro Verdi di Pisa, seguiti dalla data di martedì 3 febbraio al Teatro Cinema Puccini di Altopascio.

Lo spettacolo, diretto da Emilio Russo, mette in scena l’universo di Natalia Ginzburg attraverso la storia di Giuliana (Bargilli), un’intrigante figura in cerca di identità, e Pietro (Ingrassia). Un matrimonio celebrato dopo una sola settimana di conoscenza diventa il motore di una vicenda ricca di ironia, dove le dinamiche di coppia si intrecciano ai cambiamenti sociali di un’epoca indimenticabile.

Il legame con il territorio e le parole dell’attrice

Per Marianella Bargilli, queste date rappresentano un momento di particolare significato personale e professionale: “Recitare nella mia Toscana è sempre un’emozione speciale, un ritorno alle radici che non ho mai smesso di amare. Sono particolarmente felice di tornare al Teatro Verdi di Pisa uno dei teatri più belli della Toscana, un luogo che mi è profondamente caro e a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia e accoglienza. A Diego Fiorini presidente della Fondazione Teatro Pisa va la mia riconoscenza perché ha fortemente voluto questo spettacolo che come mi hanno detto so già essere tutto esaurito. E così come sono entusiasta di incontrare il pubblico di Altopascio in uno spazio così vitale per la cultura del territorio come il Puccini. Portare in queste piazze la creatività di Emilio Russo, l’intesa con un partner straordinario come Giampiero Ingrassia e il talento di tutta la nostra allegra compagnia è per me motivo di grande orgoglio. Vi aspettiamo a teatro per condividere l’energia e la verità di questo testo straordinario.”

“Ti ho sposato per allegria” resta un’opera di sorprendente attualità. La regia di Emilio Russo mantiene l’ambientazione originale degli anni ’60 per far risuonare i temi della libertà, della solitudine e di quella “allegria” che i protagonisti cercano come formula di sopravvivenza. Una prova d’attore intensa che continua a conquistare critica e pubblico.

PISA – Teatro Verdi

Sabato 31 gennaio – ore 21

– ore 21 Domenica 1 febbraio – ore 17

ALTOPASCIO (LU) – Teatro Cinema Puccini

Martedì 3 febbraio – ore 21

Last modified: Gennaio 27, 2026