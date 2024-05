L’Agenzia per il Lavoro di Confcommercio entra in classe con l’Istituto Matteotti

Scritto da admin• 1:40 pm• Pisa, Attualità

Colloqui con gli studenti, orientamento e opportunità di lavoro

PISA – Simulazione di colloqui di lavoro, presentazione delle oppportunità professionali e delle figure più ricercate. L’Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa e Livorno entra in classe con la nuova iniziativa tenutasi presso l’aula magna dell’Istituto Alberghiero “Giacomo Matteotti” di Pisa e che ha coinvolto gli studenti e le studentesse delle classi terze, quarte e quinte, pronti per entrare nel mondo del lavoro e affrontare le prime esperienze professionali.

“Appuntamenti come questo sono fondamentali per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ringraziamo l’Istituto Alberghiero Matteotti per la disponibilità” afferma il direttore di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli. “La difficoltà di molte aziende a reperire personale qualificato è una vera emergenza a cui dobbiamo dare risposte concrete ed efficaci Proprio con questo obiettivo abbiamo fortemente voluto l’istituzione di un’Agenzia per il Lavoro ad hoc all’interno della nostra associazione, in grado di offrire alle pmi del territorio un ulteriore strumento per l’individuazione delle risorse più idonee da inserire in azienda”.

Il dirigente scolastico dell’Ipsar “G. Matteotti” Salvatore Caruso ha accolto la delegazione di Confcommercio e ringraziato Andrea Maggini e il prof. Maurizio Polinia per aver organizzato con successo la prima giornata di recrutamento del personale svoltasi all’interno dell’istituzione scolastica. “È una grande soddisfazione per me vedere questi ragazzi, desiderosi di inserirsi nel mondo del lavoro, presentarsi oggi con il curriculum in mano per affrontare il primo colloquio di lavoro. Pisa ha bisogno di personale preparato per accogliere i turisti e lavorare nel settore nella ristorazione con grande professionalità e gli studenti del Matteotti sono in grado di soddisfare questa necessità”.

“Un’iniziativa che ha visto la simulazione di colloqui di lavoro tra gli addetti dell’agenzia per il lavoro di Confcommercio di Pisa e Livorno e studenti e studentesse attraverso un format originale” spiega la responsabile dell’Agenzia per il lavoro e dell’Area formazione di Confcommercio Pisa e Livorno Cecilia Pellegrinetti. “Il colloquio, sostenuto dagli addetti dell’agenzia per il lavoro Andrea Maggini ed Alessia Celi, è stato suddiviso in due parti: la prima sull’analisi degli skills personali riportati sui curriculum e mansioni desiderate dagli allievi ed allieve dei corsi di sala, cucina ed accoglienza turistica dell’Istituto. La seconda parte riguardava la parte più creativa e ludica con riflessioni, focus motivazionali e sviluppo degli storytelling coi dadi”.

“Oltre 25 studenti si sono presentati con i propri curriculum e hanno potuto valutare le offerte locali della ricettività turistica, ristorazione, bar, pasticcerie della città, litorale, provincia e fuori provincia approfittando anche delle opportunità per fare una esperienza stagionale con vitto e alloggio all’Isola d’Elba. Ovviamente alle classi terze e quarte la proposta era di carattere stagionale mentre per i maturandi delle quinte sono state avanzate proposte di assunzione a tempo indeterminato, già più strutturate anche come carriera”.

“Tutti i partecipanti saranno contattati dalle imprese aderenti al progetto di incontro” precisa Andrea Maggini dell’Agenzia per il Lavoro Confcommercio Pisa e Livorno .”Il percorso di ricerca proseguirà nei prossimi giorni e per ulteriori colloqui e analisi delle proposte è possibile contattare la nostra Agenzia per il Lavoro alla mail apl@confcommerciopisa.it o al 3755510021”.

Maggio 30, 2024