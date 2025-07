“L’acqua di Peccioli”: un piccolo affresco in un brick

Written by admin• 3:23 pm• Peccioli, Attualità

PECCIOLI- Un panorama racchiuso in mezzo litro: da un lato i giganti “Presenze” dell’impianto di Legoli e il campanile del Bellincioni, al centro la passerella Endless Sunset immersa nel verde, e a destra il Palazzo Senza Tempo e le case colorate di via di Mezzo a Ghizzano. È l’immagine stampata sui nuovi brick d’acqua microfiltrata personalizzati da Aqualy per il Sistema Peccioli, in omaggio al Borgo dei Borghi 2024.

L’iniziativa, lanciata dall’amministrazione comunale ad aprile 2025 come campagna di promozione territoriale, ha preso il via in occasione degli eventi delle 11Lune. I brick, riempiti con acqua di qualità proveniente da Marradi, hanno avuto grande successo non solo per combattere il caldo, ma anche come oggetti-simbolo da conservare.

Molti li hanno subito ribattezzati “l’acqua di Peccioli”, apprezzandone il valore evocativo. Oltre a un utile ristoro, rappresentano un ricordo concreto di un’esperienza tra natura, arte e storia. Per questo il Comune ha previsto la distribuzione di altri gadget promozionali, in collaborazione con Belvedere Spa e Fondazione Peccioliper, per rafforzare l’identità e l’attrattiva del territorio.

Una semplice bottiglia che diventa simbolo di un borgo senza tempo.

