La Vespa Piaggio, patrimonio culturale italiano e icona del “Made in Italy”: le parole di Andrea Pieroni

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Andrea Pieroni, Consigliere Regionale (PD).

“In aula oggi abbiamo approvato la mozione sulla tutela della Vespa Piaggio, un’iniziativa che il gruppo PD ha condiviso con piacere. Con questa mozione chiediamo alla Giunta di agire presso il Governo per ottenere il riconoscimento della Vespa come patrimonio Unesco e per la sua adeguata valorizzazione come patrimonio culturale italiano. Come simbolo del made in Italy, la Vespa è un oggetto di culto e di design, ammirato in tutto il mondo“, afferma il consigliere regionale Andrea Pieroni durante il suo intervento in aula. “Il timing della mozione è perfetto, poiché il 23 aprile 1946 è stata brevettata la prima Vespa, un evento che ha segnato la storia della Piaggio e della Vespa stessa, diventando un’icona del design italiano e un emblema della manifattura italiana riconosciuto globalmente“, continua il rappresentante democratico del collegio pisano. “La Vespa ha un valore culturale e rappresenta un pezzo fondamentale del patrimonio culturale italiano. In occasione del 78º anniversario del brevetto della Vespa, è importante menzionare il ‘Vespa World Days 2024’, un evento straordinario che si è svolto a Pontedera lo scorso fine settimana. Questa manifestazione eccezionale ha coinvolto un territorio ben più ampio della Valdera“, aggiunge. “A questo proposito, desidero esprimere il mio apprezzamento e ringraziamento agli organizzatori, ai promotori e agli enti locali, in particolare al Comune di Pontedera, per il loro impegno nell’organizzare un evento di tale portata. Un sentito ringraziamento va anche al mondo del volontariato e alle forze dell’ordine che hanno contribuito al successo e alla sicurezza di questo evento straordinario“, conclude Pieroni.

