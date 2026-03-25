Il Pisa Sc torna al lavoro a San Piero a Grado

Written by Redazione• 9:17 am• Pisa SC

PISA – Settimana senza impegni ufficiali per il Pisa Sporting Club la squadra torna ad allenarsi oggi mercoledì 25 marzo con una doppia seduta (mattina e pomeriggio) al Centro Sportivo di San Piero a Grado dove si svilupperà anche il resto della preparazione settimanale: giovedì allenamento al mattino e al pomeriggio, mentre per venerdì è previsto un solo allenamento mattutino.

Alle sedute di questa settimana non ci saranno Aebischer, Loyola e Bozhinov impegnati con le rispettive nazionali.

Sabato e domenica nuovo stop all’attività che poi riprenderà lunedì 30 marzo sempre al Centro Sportivo di San Piero a Grado, orientata ovviamente sulla gara di campionato programmata per domenica 5 aprile (ore 18.00) alla Cetilar Arena contro il Torino.

Last modified: Marzo 25, 2026