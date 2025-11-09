La Tappezzeria Martinelli va in pensione

Written by admin• 11:41 am• Pisa, Attualità

“Continueremo a valorizzare tre secoli di storia e cultura artigiana legati a Pisa“

PISA – “Fieri di aver servito ed arredato le abitazioni di migliaia di famiglie pisane, ringraziamo i nostri cari clienti che ci hanno accompagnato nella nostra attività di Tappezzeria artigiana. Dopo lungo meditare, infatti, comunichiamo la prossima cessazione della nostra storica attività di famiglia in piazza San Frediano di produzione e di vendita, per sopraggiunti limiti di età e per concederci un meritato pensionamento.

“Siamo convinti che il naturale sentimento di malinconia che proviamo per gli anni che passano, non oscuri minimamente l’orgoglio che proviamo nell’essere arrivati fino a qui, avendo oltrepassato attraverso otto generazioni il traguardo di oltre 300 anni di storia che si intrecciano a quella della nostra amata Pisa, senza mai aver abbassato la qualità delle nostre produzioni e del lavoro. Seppur il contesto economico e commerciale globale e cittadino in questi decenni sia estremamente mutato, provocando la scomparsa progressiva degli antichi mestieri artigiani, rimaniamo consapevoli dell’importanza di non disperdere il valore storico e culturale di ciò che la Tappezzeria Martinelli ha rappresentato per la città, troveremo in futuro il modo di valorizzarlo. Cogliamo infine l’occasione per comunicare che la bottega di piazza San Frediano 7 ha aperto la fase di liquidazione e svendita totale che si protrarrà nelle prossime settimane. Invitiamo pertanto i clienti a venirci a trovare.”, conclude la nota stampa

Last modified: Novembre 9, 2025