La sfida del cambiamento climatico: dialogo con il professor Roberto Buizza

PISA – Martedì 23 luglio, nell’ambito della rassegna Viviparco, si terrà un incontro a Sala Gronchi, Cascine Vecchie di San Rossore, con il professor Roberto Buizza, esperto internazionale di fisica dell’atmosfera e meteorologia e docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna.



Buizza discuterà delle variazioni climatiche documentate scientificamente, come l‘effetto serra e l’aumento delle emissioni di anidride carbonica, che causano il riscaldamento globale con conseguenze come ondate di calore, siccità, precipitazioni pericolose e diminuzione delle riserve d’acqua. Verrà illustrata la situazione attuale e il ruolo dei parchi nel prevenire cambiamenti irreversibili.

Il professor Buizza ha una laurea in fisica, un dottorato in matematica, e un MBA. Ha lavorato al Centro di Ricerca Termica e Nucleare dell’ENEL e all’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, contribuendo allo sviluppo dei sistemi di previsione. È Honorary Research Fellow presso The Grantham Institute for Climate Change e addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Londra.

Viviparco, sostenuto dalla Fondazione Pisa e dalla Regione Toscana, è una rassegna culturale che esplora l’equilibrio tra uomo e natura nel Parco di San Rossore.

Last modified: Luglio 20, 2024