Prosegue la preparazione del Pisa Sc a Bormio

Scritto da admin• 1:25 pm• Pisa SC

PISA – Una leggera pioggia ha accompagnato l’allenamento pomeridiano dei nerazzurri che anche hanno effettuato una doppia seduta sul campo dell’US Bormiese.

Prosegue dunque a ritmo serrato la preparazione precampionato del Pisa Sporting Club nel ritiro di Bormio; e aumenta sempre di più la presenza dei tifosi pisani che in questo weekend stanno raggiungendo la Valtellina per vedere da vicino il Team di Inzaghi.

E le occasioni non mancheranno; ad iniziare dal test match contro La Fucina, squadra di Eccellenza che domani (ore 17.30) farà da sparring partner ai nerazzurri. Per assistere alla gara amichevole, organizzata dalla US Bormiese, sarà necessario munirsi di biglietto, acquistabile al botteghino allestito all’ingresso del Centro Sportivo. Questi i prezzi:

Tribuna Coperta. 10 euro

Gradinata scoperta. 5 euro.

Under 15. Ingresso gratuito

In serata poi il grande appuntamento con il saluto della squadra e la presentazione della Prima Maglia Ufficiale che il Pisa Sporting Club indosserà nella prossima stagione agonistica: l’appuntamento è fissato alle ore 21.30 in Piazza Kuerc (già piazza Cavour) nel pieno centro storico di Bormio che per una notte sarà colorato di Nerazzurro!

Foto Uffiicio Stampa Pisa Sc

Last modified: Luglio 20, 2024