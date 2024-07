Pisa commemora il 32° anniversario della strage di via D’Amelio

Scritto da admin• 2:54 pm• Pisa, Attualità

PISA – In occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio, il Comune di Pisa ha commemorato il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, uccisi dalla mafia, con una cerimonia nel parco di via Cervino, intitolato a Emanuela Loi, la prima agente di Polizia a morire in servizio. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla legalità Giovanna Bonanno, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bargagna, e altre autorità civili e militari.

L’assessore Bonanno ha sottolineato l’importanza di ricordare la strage e mantenere vivo il ricordo delle vittime, promuovendo la cultura della legalità e la lotta contro le mafie.

Emanuela Loi, nata a Cagliari nel 1967 e trasferita a Palermo nel 1992, perse la vita insieme a Borsellino e i colleghi Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli nella strage del 19 luglio 1992.

Last modified: Luglio 20, 2024