La Scuola Ravagni conclude il quarto anno di lezioni con un evento da non perdere

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PISA – La scuola Lorenzo Ravagni ha appena concluso il quarto anno di lezioni durante il quale, tra ottobre e aprile, si sono alternati più di trenta docenti che hanno svolto un ampio spettro di interventi coinvolgendo studenti di cinque scuole superiori di Pisa e provincia: l’Istituto Paritario Santa Caterina, il Liceo Galilei/Pacinotti, il Liceo Statale Carducci, il Liceo Scientifico U. Dini e l’Istituto Tecnico Commerciale E. Fermi di Pontedera.

Più di quaranta ore di lezioni che hanno coinvolto una quindicina di classi. Tra gli studenti partecipanti sono state selezionate, da parte del comitato scientifico, alcune tesine che verranno presentate e discusse sabato 14 aprile dalle ore 9 alle 13 al Cinema Arsenale (Vicolo Scaramucci, 3, Pisa).

L’occasione per chiudere l’anno scolastico dedicato a “Le istituzioni dell’UE: un percorso in fieri tra passato e presente” che vedrà la presenza del presidente dell’Associazione Lorenzo Ravagni, dott. Attilio Zifaro e della prof. Simone Marinai dell’Università di Pisa.

L’incontro, al quale parteciperà una rappresentanza dei docenti della scuola, sarà anche occasione per la presentazione della nuova Rivista semestrale dell’Associazione “Cives Europae” che nel primo numero ospiterà sette interventi di alcuni docenti della scuola e tre tesine scelte dal Comitato scientifico presieduto dal dott. Attilio Zifaro. L’evento sarà accompagnato da alcuni intermezzi musicali del prof. Lorenzo Corti, maestro di viola e sarà ripreso dall’emittente televisiva TC2.

Last modified: Aprile 13, 2026