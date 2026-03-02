“La Scortecata” di Emma Dante in scena al Teatro Nuovo di Pisa

Written by Antonio Tognoli• 12:52 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Teatro Nuovo di Pisa porta in scena “La Scortecata”, testo e regia di Emma Dante, in programma sabato 7 marzo alle ore 21 e domenica 8 marzo alle ore 18.

Liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, lo spettacolo racconta una favola crudele e grottesca che mette al centro il contrasto tra vecchiaia e desiderio di eterna giovinezza. Tra ironia, miseria e aspirazione alla bellezza, la narrazione alterna momenti comici e passaggi amari.

Protagoniste sono due sorelle anziane, sole e inseparabili, che vivono in un vascio e trascorrono il tempo raccontandosi una storia fatta di inganni e metamorfosi. In scena gli attori Carmine Maringola e Davide Mazzella interpretano ruoli femminili, richiamando la tradizione del teatro antico e dando vita a un racconto intenso e visionario.

La messa in scena, ricca di suggestioni barocche, propone uno sguardo poetico e disincantato sulla condizione umana, interrogandosi su quanto si sia disposti a sacrificare pur di essere desiderati.

Lo spettacolo si terrà al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16.

Biglietti e informazioni: la biglietteria è aperta il martedì dalle 10.00 alle 13.00, il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. I biglietti sono acquistabili anche online su Ciaotickets.

Tariffe: intero 20 euro; Soci Coop e convenzionati 17 euro; “Scuola Amica” (personale scolastico e dipendenti Unipi) 15 euro; studenti e universitari 12 euro; Soci UICPI 17 euro con accompagnatore gratuito.

