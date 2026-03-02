UNICORE 8.0, 78 borse per studenti rifugiati: anche l’Università di Pisa aderisce

Written by Antonio Tognoli• 1:03 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Sono aperti i nuovi bandi per 78 borse di studio messe a disposizione da 41 università italiane nell’ambito dell’ottava edizione di UNICORE – University Corridors for Refugees, progetto coordinato da UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati.

Anche l’Università di Pisa partecipa a UNICORE 8.0, confermando il proprio impegno nei corridoi universitari: percorsi legali e sicuri che consentono a studenti rifugiati di entrare in Italia per iscriversi a corsi di laurea magistrale.

I candidati selezionati potranno frequentare un corso di laurea magistrale di durata biennale. La selezione avverrà sulla base del merito e della motivazione, con arrivo in Italia previsto per settembre 2026.

Dal 2019 il progetto ha già permesso a oltre 300 studenti rifugiati di accedere all’università in Italia in modo regolare e protetto, offrendo un’alternativa concreta ai viaggi irregolari e rafforzando il ruolo dell’università come spazio di inclusione.

Il ruolo dell’Università di Pisa

Per l’anno accademico 2026/2027 l’Università di Pisa selezionerà una studentessa o uno studente con protezione internazionale certificata da UNHCR, attualmente residente in uno dei seguenti Paesi: Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, Etiopia, India, Kenya, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Uganda, Zambia o Zimbabwe.

I corsi di laurea magistrale in lingua inglese che partecipano al bando sono:

Computer Engineering

Artificial Intelligence and Data Engineering

Cybersecurity

Data Science and Business Informatics

Engineering of Paper and Cardboard

Materials and Nanotechnology

Nuclear Engineering

Computer Science

Economics

Communications Engineering

Exploration and Applied Geophysics

Bionics Engineering

L’adesione a UNICORE 8.0 si inserisce in un percorso già avviato. L’Ateneo ha partecipato alle precedenti sette edizioni del progetto. Con UNICORE 2.0 ha accolto due studenti rifugiati dall’Etiopia, laureatisi rispettivamente in Exploration and Applied Geophysics e in Computer Science and Networking. Con l’edizione 6.0 ha inoltre accolto uno studente proveniente dall’Uganda, attualmente iscritto alla laurea magistrale in Cybersecurity.

Alla luce dei risultati ottenuti, l’Università di Pisa rinnova il proprio impegno per rafforzare i corridoi universitari come strumento concreto di accesso all’istruzione superiore e inclusione.

Il bando scade il 17 aprile. Informazioni su requisiti e modalità di selezione sono disponibili sul sito di Ateneo e sulla pagina ufficiale del progetto UNICORE.

Il programma è coordinato da UNHCR e realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas italiana, Diaconia valdese, Centro Astalli, Fondazione Finanza Etica, Gandhi Charity, Consorzio Communitas, Campus X e numerose realtà territoriali che supportano gli studenti nel percorso di studio e integrazione.

