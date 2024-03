La San Rossore Dental Unit compie cinque anni di attività e apre il reparto di igiene orale

Scritto da admin• 12:22 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un anniversario speciale, quello dei cinque anni di attività della “SAN ROSSORE DENTAL UNIT” – ramo della “Casa di Cura San Rossore” per quanto riguarda l’odontoiatria – è stato celebrato al pomeriggio di giovedì 21 marzo 2024 nel migliore dei modi, ovvero attraverso l’inaugurazione di un nuovo reparto di igiene orale, il “San Rossore Dental Heath“, alla presenza, oltre che del Prof. Giovanni Menchini Fabris, Direttore della struttura, dell’Assessore Gabriella Porcaro, i quali hanno provveduto al rituale taglio del nastro.

di Giovanni Manenti

Ed è stato proprio grazie all’espansione, in questo primo quinquennio, della struttura odontoiatrica che si è reso possibile l’introduzione di questi nuovi ambulatori – che si affianca a quella già esistente di “San Rossore Dental Kids”, la Divisione dedicata ai trattamenti odontoiatrici pediatrici – tale da renderla unica nel suo genere, in quanto capace di offrire servizi dedicati esclusivamente all’igiene orale, a chiara dimostrazione dell’impegno costante di San Rossore Dental Unit nel fornire cure dentali di qualità e mirate alla prevenzione.

Infatti l’offerta di San Rossore Dental Unit si indirizza nel mettere il paziente al centro di ogni attività, impegnandosi a garantire un servizio di alta qualità anche per soggetti con patologie e/o disabilità, circostanza in relazione alla quale ha stipulato Convenzioni con Aziende, Enti e varie Compagnie Assicurative proprio per rendere gli stessi accessibili a tutti, potendo così fruire dell’elevato livello di tecnologia esistente all’interno della Struttura che consente di ottenere trattamenti privi di dolore e minimamente invasivi, ragion per cui ecco che l’apertura di “San Rossore Dental Health” riflette la visione aziendale di andare sempre oltre gli obiettivi di cura, ponendo l’accento sulla prevenzione e promozione di una salute dentale ottimale per tutti i pazienti.

Legittima, pertanto, la soddisfazione da parte del Direttore Prof. Giovanni Menchini Fabris, il quale ha tenuto a sottolineare: “Si tratta dell’apertura di due nuovi reparti che fondamentalmente agiranno ancora di più verso quella che noi consideriamo la cura primaria dei nostri pazienti, ovvero la prevenzione, in quanto puntiamo in particolare nel cercare di anticipare i problemi degli stessi ed alleggerire le sintomatologie fastidiose del cavo orale, della bocca e, di conseguenza, di tutto l’organismo, un obiettivo da raggiungere tramite delle sedute di igiene orale e di controllo delle mucose, per ridurre tutto ciò che deriva dagli aspetti negativi di tante patologie orali. Per quanto viceversa concerne la crescita della nostra struttura“, prosegue il Prof. Menchini Fabris, “dobbiamo ricordare come il Comparto odontoiatrico si affidi pressoché esclusivamente a strutture private in quanto il Sistema Sanitario Nazionale non può accollarsi anche questo tipo di cure, ragion per cui noi abbiamo cercato di creare un sistema di controllo a 360 ° delle patologie orali, facendo in maniera di poter dare una risposta il più possibile completa ai nostri pazienti, e questi primi 5 anni di attività hanno rappresentato un tempo che è trascorso rapidissimo, avendo comunque cercato di tenerci aggiornati su quelle che sono le ultime tecnologie, così da mettere a disposizione il miglior servizio sia dal punto di vista dei Professionisti che degli strumenti. Resta infine il fatto“, conclude il Direttore, “che l’essere parte del complesso costituito anche dalla “Casa di Cura San Rossore” e dal “San Rossore Sport Village”, contribuisce allo crescita della struttura, sia perché mette a disposizione la loro esperienza ed organizzazione, ma anche soprattutto per il servizio offerto ai pazienti in quanto ciò consente di tutelare gli stessi nel miglior modo possibile, nell’eventualità in cui avessimo necessità di un consulto con un cardiologo od un anestesista, così da abbracciare le cure per i pazienti come in un reparto ospedaliero, dando loro una minore invasività con una terapia più efficace e sicura“.

