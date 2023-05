La riapertura della Biblioteca Universitaria: iniziativa in Piazza Dante per “Sinistra Unita per Pisa”

Scritto da admin• 8:46 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – La lista SINISTRA UNITA PER PISA ha organizzato per venerdì 5 maggio ore 11.45 un presidio in Piazza Dante, lato Sapienza, per richiamare l’attenzione sul problema della Biblioteca Universitaria.



Crediamo che la riapertura della Biblioteca, che rappresenta un valore straordinario dal punto di vista culturale per la nostra città, sia una questione che merita una risposta in una campagna elettorale che intende parlare del futuro della città. Il presidio serve a sottolineare questa esigenza e avanzare delle proposte in una città che ha nel suo sistema bibliotecario un indiscutibile punto di forza.

