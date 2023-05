Al Doc Caffè di Tirrenia Bellagamba e Pesciatini incontrano la cittadinanza del litorale

Scritto da admin• 8:50 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Incontro pubblico sabato 6 Maggio alle ore 18.30 al Tirrenia Doc Caffè di Virgilio Ruglioni della Lista Civica Sviluppo e Territorio.



Ad incontrare la cittadinanza del litorale il candidato consigliere Monica Bellagamba insieme al capolista Paolo Pesciatini. Si parlerà naturalmente delle tematiche del Litorale e i progetti futuri.

“Ho lavorato per 40 anni e come bancaria mi sono sempre occupata di supportare le aziende nella loro crescita. Oggi il mio impegno continuerà da cittadina per la nostra città e per il nostro litorale. La cittadinanza è attesa e spero che partecipi in maniera numerosa a questo evento”.

