Verso Agrifiera 2025: alcuni degli appuntamenti da ricordare

PONTASSERCHIO – La 115ª edizione di Agrifiera vedrà moltissimi appuntamenti distrubuiti nei giorni che vanno dal 23 aprile al 4 maggio. Alcuni di questi richiedono un’iscrizione od una prenotazione per poter partecipare. Il caso particolare è quello del concorso “Torta co’ bischeri” e del Bioblitz del Monte Pisano.

Per il primo appuntamento, che vede protagonista il celebre dolce della tradizione pontasserchiese, sarà possibile consegnare le torta presso lo stand del Comune di San Giuliano Terme (nell’area istituzionale) dalle ore 10 alle 12 del giorno lunedì 28 aprile. Le premiazioni si terranno poi alle ore 16 alla presenza del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e dell’assessora con delega ad Agrifiera Roberta Paolicchi.

Per quanto riguarda il Bioblitz del Monte Pisano, il programma della giornata, dal titolo “L’anello di Agnano – La biodiversità tra boschi, macchie e sassaie”, si terrà con orario 9.30–15 per un numero massimo di 25 partecipanti. Il ritrovo sarà alle ore 9.30 ad Agnano all’imbocco di via Belvedere e il tracciato è di circa 7 km di lunghezza per un dislivello di circa 280 metri (pranzo al sacco a carico dei partecipanti). La prenotazione è obbligatoria e sarà possibile iscriversi fino a lunedì 21 aprile al seguente link https://www.eventbrite.com/cc/bioblitz-monte-pisano-2025-4138063, dove sarà possibile recuperare gli itinerari del percorso.

Al termine dell’escursione i partecipanti potranno recarsi presso l’Agrifiera di Pontasserchio per degustare una merenda con pane e olio offerta dalla “Strada dell’Olio dei Monti Pisani”.

Per lo spettacolo “Tutta colpa di mamma – Risate con Gabriele Puccetti” in programma mercoledì 30 aprile dalle ore 21 alle 23, i possessori del biglietto di ingresso per Agrifiera (euro 5) non pagheranno.

Inoltre, nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio sarà disponibile il servizio navetta gratuito, con fermate in piazza Metastasio a La Fontina e in via Verri, presso le scuole medie di San Giuliano Terme. I bus partiranno ogni ora dalle ore 10 alle 14 e ogni mezz’ora dalle 14 alle 20.

Il programma Agrifiera 2025

