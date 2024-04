“La Morsa”: Pirandello al Teatro Nuovo di Pisa

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA– Venerdì 19 aprile, alle ore 21, il Teatro Nuovo di Pisa, situato al in Piazza della Stazione, accoglierà la Compagnia “Il Carretto Teatro” per portare in scena un testo pirandelliano poco conosciuto e rappresentato: “La Morsa”.

Quello che potrebbe sembrare un classico triangolo amoroso – la moglie, il marito e l’amante – diventa, sotto la penna dell’autore siciliano, un’indagine nei meandri delle motivazioni umane. Motivazioni che risultano insondabili, condannando i personaggi del dramma a una solitudine amara, ciascuno afflitto dalla ferita dell’offesa, dalla colpa del tradimento, dalla paura delle conseguenze dei propri atti.

La maschera che, secondo Pirandello, ciascuno di noi indossa per essere riconosciuto – ma allo stesso tempo categorizzato – dagli altri, non offre via di scampo: per il marito, la moglie rimane la “consorte”, incapace di vederla come donna e amante; per l’altro uomo, lei è soltanto l'”amante”, incapace di comprendere il suo tormento interiore.

Così, la vera protagonista dell’opera è condannata a gridare nel vuoto, mentre i due uomini sentono le sue parole ma non leggono il suo animo né comprendono appieno le sue ragioni, rifiutandosi di affrontare le proprie responsabilità. Il tragico epilogo sottolinea la distanza insormontabile tra individui che, pur così vicini, non riescono a vedere oltre la “maschera” che li separa, ignorando il vero e autentico “volto”.

La Compagnia “Il Carretto Teatro”, sotto la regia e le musiche di Stefano Doroni, offre una rappresentazione intensamente passionale del testo pirandelliano. Laura Boriassi interpreta Giulia con una drammaticità palpabile, mentre Stefano Doroni si cala nel ruolo del marito, duro e tormentato, e Lorenzo Marciante interpreta l’amante smarrito e turbato. Con questa audace scelta, il Teatro Nuovo conferma il suo impegno nel diffondere il repertorio della grande drammaturgia.

Lo spettacolo inizia alle ore 21, con un costo del biglietto di 10€ (più 3€ di tessera associativa). È possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito ciaotickets.com o direttamente al botteghino del teatro la sera stessa della rappresentazione.

Last modified: Aprile 17, 2024