La Magistratura del San Francesco consegna i premi “Stella d’Argento”

Written by admin• 11:59 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – “Siamo sempre più convinti che il Gioco del Ponte debba diventare uno stimolo per promuovere il territorio ed unire tradizioni e storia al sociale, così come siamo convinti che si possa parlare un’intero anno di questa meravigliosa manifestazione coinvolgendo il quartiere. La prima edizione della ‘Stella D’argento’ è solo una delle tante iniziative che abbiamo messo in campo per dare lustro al nostro quartiere e alla nostra città”.

Nelle parole del magistrato del San Francesco Alessandro Ricci, la soddisfazione per il successo della prima edizione del premio “Stella dell’argento” con la cerimonia che si è svolta domenica mattina al Cinema Odeon in piazza San Paolo all’Orto alla presenza degli assessori comunale Frida Scarpa e Gabriella Porcaro, del comandante generale del Gioco Roberto Tonini e del generale di Tramontana Matteo Baldassari. Due i riconoscimenti consegnati, il primo a Giovanni Borelli titolare con il fratello dell’omonimo panificio in via Garibaldi da sempre vicino alla magistratura biancorossa. L’altro premio è andato a Fabrizio Di Sabatino, storico commerciante di Largo Ciro Menotti e presidente di Confesercenti Pisa; un premio per l’impegno e la collaborazione con il San Francesco per promuovere il Gioco fuori dai canali tradizionali.

Durante la cerimonia, applaudite le esibizioni del due canoro Jeanne & Grace e del comico cabarettista Samuele Rossi così come applaudita la presentazione della squadra del San Francesco e del capitano Andrea Prosperi. In conclusione i ringraziamenti del magistrato Alessandro Ricci. “Un grazie al Comune per il patrocinio e per la sua presenza, un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa prima edizione. Posso dire che la fatica organizzativa è stata impegnativa ma la partecipazione ha reso questo giorno fantastico”.





Last modified: Aprile 14, 2025