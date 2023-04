La Lega presenta i propri candidati nella sede di Via Cattaneo

Scritto da admin• 7:35 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Si è svolta presso la Sede di via Cattaneo a Pisa, la presentazione della Lista dei Candidati della Lega a sostegno della Candidatura del Sindaco Michele Conti in vista delle consultazioni elettorali in programma il prossimo 14 e 15 maggio, alla presenza, tra gli altri, della Europarlamentare Susanna Ceccardi, del Coordinatore Regionale Luca Baroncini e della Coordinatrice Provinciale Elena Meini, oltre ad un intervento di saluto del Sindaco Michele Conti.

di Giovanni Manenti

Si tratta di un elenco che vede come Capolista l’On. Edoardo Ziello ed al cui interno sono confermati l’attuale Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, gli attuali Assessori Giovanna Bonanno e Veronica Poli, nonché i Consiglieri Comunali Alessandro Bargagna, Laura Barsotti, Annalisa Cammellini, Paolo Cognetti, Marcello Lazzeri, Gino Mannocci e Giovanni Pasqualino, oltre a nuovi candidati che hanno inteso mettersi in gioco per dare il loro contributo.

I candidati sono stati chiamati a presentarsi da Luca Baroncini ed Elena Meini, con quest’ultima che sottolinea: “La Lega si presenta a questa consultazione elettorale con la conferma della maggior parte dei Consiglieri uscenti e degli Assssori che in questi 5 anni hanno fatto un grandissimo lavoro per la città ed i suoi quartieri, da un punto di vista sociale, della sicurezza, dell’inclusione, della disabilità e della tutela degli animali, essendo tantissimi gli argomenti che in questi anni la Lega ha trattato in Consiglio Comunale, oltre ad approcciarci al prossimo appuntamento con i cittadini anche con nuovi inserimenti di giovani che provengono dal Mondo dello Sport, universitario e sociale, con a svolgere la funzione di Capolista l’On. Edoardo Ziello a cui affidiamo il compito di guidare un gruppo composto da persone che provengono da varie estrazioni sociali e diversi mondi di questa città, così che per noi oggi è un giorno di festa poiché veramente la squadra è unita e compatta nel chiedere la fiducia ai cittadini in quanto non si può negare che in questo quinquennio Pisa sia stata stravolta sotto tutti i punti di vista e pertanto ci ripresentiamo tutti insieme per chiedere la riconferma alla guida della città“.

Chiamato in causa, l’On. Edoardo Ziello commenta la propria candidatura: “Non mi ritengo di ricoprire il ruolo che ha avuto Michele Conti 5 anni fa quale Capolista della Lega, in quanto lo stesso si ricandida e la Lega fa parte della coalizione di Centrodestra che ne sostiene la conferma alle prossime elezioni, come obiettivi abbiamo quello di garantire per i prossimi 5 anni di mandato il non ricreare in questa città lo squallore ed il degrado che veniva generato dalla Manifestazione di CanaPisa che dal 2019, ovvero da quando siamo riusciti ad imporne il divieto ad oggi, non si è più svolta in questa città, ancorché chiaramente a livello nazionale il PD è dalla parte della legalizzazione delle droghe leggere e sicuramente un Partito guidato dall’attuale sua Segretaria Nazionale intenderà riproporre un corteo di questo tipo a Pisa, così che la scelta è molto chiara sotto questo punto di vista, vale a dire che da una parte ci siamo noi che, a livello locale, ci siamo sempre battuti affinché si impedisse un corteo di questo tipo che deturpava e danneggiava la città e, dall’altra, un partito come il PD che vorrà sicuramente riproporre una manifestazione di questa portata in città“.

“Per ciò che concerne i progetti futuri“, conclude l’On. Ziello, “ritengo che sia necessario avere una visione della Pisa 2050 da un punto di vista dello sviluppo, con un occhio particolare verso il Litorale, per il quale sono state riqualificate le Piazze di Marina, ma è adesso necessario dare una svolta per quel che concerne la viabilità e la mobilità delle persone coinvolgendo anche Tirrenia, per la quale sono convinto che debba rappresentare un volano di attrazione degli investimenti utilizzando quanto è stato fatto su Piazza Belvedere per realizzare un pontile esattamente come è a Forte dei Marmi, ovviamente adeguandolo al nostro Litorale, affinché possa divenire un’attrazione tale da essere frequentata da moltissime persone non soltanto nei mesi estivi ma anche nel periodo invernale, il che è a mio avviso l’unico modo per far vivere un quartiere importante come Tirrenia tutto l’anno”.

I 32 candidati del Carroccio a Pisa:

Edoardo Ziello, Alessandro Bargagna, Laura Barsotti, Enrico Battaglini, Maria Grazia Bellomini, Giovanna Bonanno, Annalisa Cammellini, Marco Capasso, Ernesto Capitanio, Maria Chiara Cedolini, Valentina Cianelli, Davide Cinini, Paolo Cognetti, Luigi Ficini, Gianluca Gambini, Alessandro Gennai, Barbara Gherardi, Nicola Giorgi, Marcello Lazzeri, Marzia Lotti, Serena Luperini, Gino Mannocci, Daniele Merone, Tiziana Orlandi, Giovanni Pasqualino, Angela Piperis, Veronica Poli, Giulia Romano, Antonio Samperisi, Camilla Solito, Fabio Sonnoli, Domenico Uva.

