La Lampada della Pace arriva a Pontedera: studenti e cittadini insieme contro la guerra

Written by Redazione• 11:31 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Sabato 3 ottobre seminari nelle scuole e un corteo verso il Villaggio scolastico. Al Fermi sarà dispiegato il Sudario di Gaza, portato da Pax Christi.

PONTEDERA – La Lampada della Pace di Assisi arriva a Pontedera, che sabato 3 ottobre ospiterà la 166ª tappa del Giro d’Italia per la Pace, promosso dalla Rete degli Enti locali per la Pace. Una giornata aperta alla cittadinanza, con studenti, istituzioni e associazioni impegnati in un confronto su non violenza, solidarietà e cooperazione.

L’iniziativa “La Valdera si illumina di pace” è promossa dalla Tavola della Pace e della Cooperazione, in collaborazione con Provincia di Pisa, Comune di Pontedera e istituti superiori del Villaggio scolastico, insieme a numerose realtà associative del territorio.

Il programma inizierà alle 8 con i seminari per le classi quinte delle scuole superiori, che proseguiranno fino alle 11 nei diversi plessi. Al centro delle attività, gli effetti dei conflitti e del riarmo, lo sviluppo sostenibile e le alternative fondate sul dialogo e sulla cooperazione. Spazio anche alla pace nella vita quotidiana, attraverso il rispetto degli altri, dell’ambiente e la costruzione di relazioni non violente.

Alle 10.15 bambini e bambine degli istituti comprensivi della Valdera si ritroveranno in piazza Cavour, per raggiungere il Villaggio scolastico portando la Fiaccola della Pace.

Il momento collettivo è previsto alle 11 nel cortile dell’ITCG Fermi, dove si riuniranno i partecipanti e saranno presentati lavori e contributi degli studenti e delle organizzazioni coinvolte. Durante la manifestazione sarà inoltre dispiegato il Sudario di Gaza, portato a Pontedera da Pax Christi, come testimonianza dei drammi provocati dai conflitti.

«Essere presenti nella scuola, luogo fondamentale di educazione e formazione, significa investire nel valore della crescita civile e sociale dei nostri giovani», sottolinea il presidente della Provincia Massimiliano Angori. «Promuovere la cultura della pace e della collaborazione reciproca è l’unica strada per garantire un futuro solidale alla nostra comunità».

La vicesindaca Carla Cocilova e l’assessore Francesco Mori ringraziano la Tavola della Pace e le associazioni per il contributo alla costruzione di una cultura di pace che parta dalle comunità e dai più giovani. «La nostra Amministrazione, ma più in generale la nostra città, non si tira mai indietro quando è necessario testimoniare che le alternative alle guerre, ai conflitti e alla violenza ci sono e vanno praticate quotidianamente».

La Tavola della Pace e della Cooperazione, con sede a Pontedera, riunisce 13 Comuni e 24 organizzazioni della società civile.

Last modified: Ottobre 1, 2026