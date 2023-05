Scritto da admin• 10:05 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La birra è una delle bevande alcoliche più amate al mondo, e il 1° maggio si celebra la Giornata Nazionale di Rotazione della Birra.



di Leonardo Miraglia

Lo scopo principale della giornata è di incentivare le persone a comprare e vendere birra fresca. Questo è cruciale se si vuole apprezzare il vero sapore della bevanda. La giornata celebrativa è stata ideata nel 2019 dal Superior Beverage Group, un’azienda attiva dal 1922. La domanda è: perché l’organizzazione ha scelto una giornata per la rotazione della birra? Beh, perché la birra è tra le tre bevande più diffuse al mondo e va consumata sempre fresca.

ATTIVITÀ DELLA GIORNATA DELLA BIRRA

Compra la tua birra preferita e bevi tutto il giorno per festeggiare questa giornata. Assicurati solo che la bevanda che compri sia fresca e rispetti la tradizione della giornata. Bevi!

Stavi pensando di invitare i tuoi amici? Beh, oggi è il giornogiusto! Portali al loro bar preferito o vai a casa loro con una cassa di lattine di birra in mano.

Oggi è il giorno in cui puoi scatenarti ed esplorare la città. Fai un giro per i bar con i tuoi amici e vai in posti che non hai mai visitato prima. Assicurati che la birra che ordini sia fresca e diversa dalla birra confezionata disponibile nei negozi.

Last modified: Maggio 1, 2023