La Giornata internazionale delle Ostetriche e dell’igiene delle Mani

PISA – La Giornata Internazionale delle Ostetriche, che si celebra il 5 maggio di ogni anno, è l’occasione per le ostetriche di tutto il mondo di celebrare la loro professione e di richiamare l’attenzione delle istituzioni sul problema della mortalità materna e neonatale, che persiste in molte aree del mondo, e sul valore del loro ruolo per migliorare la salute di madri e neonati a livello globale.

Il 5 maggio, il quinto giorno del quinto mese dell’anno, si celebra anche Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani nelle attività sanitarie e assistenziali, ricordando i 5 momenti essenziali per questa pratica. Un appuntamento annuale per evidenziare l’importanza dell’igiene delle mani, vista come una delle principali misure per proteggere il paziente dalla trasmissione di infezioni.

È provato che quando nelle strutture sanitarie si rispetta l’igiene delle mani, si riduce il rischio di infezioni correlate all’assistenza. Si riducono soprattutto le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, che rappresentano un grave rischio per la salute e uno dei maggiori problemi di salute pubblica. Per questo motivo, da anni si organizzano continue iniziative di formazione e di rinforzo, negli ospedali come nel territorio, volte a rammentare i passaggi indispensabili da seguire. I dati di monitoraggio di queste pratiche, ottenuti sia tramite osservazione diretta sia tramite i dati di utilizzo di gel alcolico, rapportato alle giornate di degenza, mostrano un incremento significativo e progressivo dell’adesione alle raccomandazioni.

