Frosinone – Pisa affidata a Cosso di Reggio Calabria

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 36° giornata del campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Frosinone, in programma sabato 6 maggio ore 14.

Arbitro. Francesco Cosso della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria

1° Assistente. Dario Cecconi della Sezione A.I.A. di Empoli

2° Assistente. Giuseppe Di Giacinto della Sezione A.I.A. di Teramo

4° Ufficiale. Mattia Pascarella della Sezione A.I.A. di Nocera Inferiore

Var. Federico Dioniosi della Sezione A.I.A. de L’Aquila

Avar. Lorenzo Maggioni della Sezione A.I.A. di Lecco

