La Giornata Internazionale dell’Argan

Scritto da admin• 8:07 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Nel 2021, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 10 maggio come Giornata Internazionale dell’Argan.

L’albero di argan, conosciuto scientificamente come Argania spinosa, è una specie autoctona della regione subsahariana del Marocco, in particolare nel sud-ovest del paese, dove prospera in ambienti aridi e semiaridi. Questa regione eccezionale, dove gli alberi di argan sono coltivati da secoli, rappresenta una combinazione di biodiversità agricola, ecosistemi resilienti e un prezioso patrimonio culturale.

Per questo motivo, ha ottenuto riconoscimenti e protezione da diverse organizzazioni delle Nazioni Unite.

Le foreste di argan forniscono prodotti forestali preziosi, frutta e foraggio. Le foglie e i frutti sono commestibili e molto apprezzati, mentre il sottobosco rappresenta una riserva fondamentale di foraggio per il bestiame, anche durante i periodi di siccità. Inoltre, gli alberi vengono utilizzati come legna da ardere per cucinare e riscaldarsi.

L’olio di argan, rinomato in tutto il mondo, viene estratto dai semi dell’albero di argan e trova numerose applicazioni, in particolare nella medicina tradizionale e complementare, nonché nelle industrie culinarie e cosmetiche.

Last modified: Maggio 10, 2023