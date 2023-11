La Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative a Pisa

Scritto da admin• 9:04 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Sabato 25 novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Per celebrare la ricorrenza l’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Pisa, in collaborazione con Questura di Pisa, Liceo Statale G. Carducci di Pisa, Zonta e-CLUB ITALY e altre associazioni attive sul territorio, ha organizzato un ricco programma di iniziative che prenderanno il via venerdì 24 novembre e si concluderanno mercoledì 20 dicembre.

«L’amministrazione comunale – dichiara l’assessore alle pari opportunità, Gabriella Porcaro – coordina una serie di iniziative che culmineranno nella giornata del 25 novembre in Piazza XX Settembre davanti al Palazzo Comunale. Una serie di eventi fortemente voluti per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere al fine di contribuire a modificare modelli e comportamenti. All’indomani del tragico femminicidio che ha visto vittima Giulia Cecchettin, esprimo grande sconforto per l’ennesimo atroce epilogo di una storia malata che la giovanissima Giulia aveva tentato di interrompere. Un epilogo nefasto, successo tantissime volte in altri casi che hanno visto il coinvolgimento di donne giovani e meno giovani. Quello di Giulia è il 105esimo femminicidio in Italia dall’inizio del 2023, e arriva a pochi giorni dal 25 novembre, la Giornata contro la violenza sulle donne. Ed è una storia che fa rabbia e scuote le coscienze del nostro Paese. Non vogliamo e non possiamo abituarci a questo dolore. Il 25 novembre in piazza XX Settembre faremo un minuto di silenzio per Giulia e per tutte le donne vittime di femminicidio. Per l’occasione in Piazza XX settembre verranno esposte 33 paia di scarpe rosse riproponendo l’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet che l’ha ideata e resa pubblica nel 2012 davanti al Consolato Messicano di El Paso in Texas per ricordare le centinaia di donne uccise nella città di Juarez. Si illumineranno di arancione le Logge di Banchi e la Torre di Pisa colore simbolo di un futuro luminoso senza violenza di genere, in occasione di Orange The World, campagna globale di sensibilizzazione promossa da ONU, UNWomen e Soroptimist International, per dire no alla violenza contro le donne. Il 25 novembre tutta la città è invitata a manifestare vicinanza alla famiglia Cecchettin e a tutti i familiari delle vittime di violenza di genere».



Il calendario delle iniziative

VENERDI’ 24 NOVEMBRE 2023

dalle ore 15:00 alle 19:00

Piazza XX Settembre angolo via di Banchi

Gazebo informativo della Polizia di Stato per la distribuzione da parte delle poliziotte che si occupano della violenza di genere di brochure realizzate dal dipartimento della Pubblica Sicurezza

ore 19:30 – Via Mario Lalli, 3

Illuminazione di colore arancione dell’edificio della Questura alla presenza del questore Sebastiano Salvo e dei media locali nell’ambito della parallela iniziativa effettuata con il Soroptimist Italia “Orange the World”, di sensibilizzazione al contrasto della violenza di genere.

SABATO 25 NOVEMBRE 2023

ore 08:30 – Polo Carmignani, P.zza Cavalieri, 8

“Il Domani di Laura” regia di Costantino Maiani

Organizzatori: AMMI, Fidapa, Inner Wheel, Lions Certosa, Lions Host, Rotary Pisa, Rotary Pisa Galilei, Rotary Pisa Pacinotti, Rotary Fibonacci, Soroptimist, Int. Club Pisa

SABATO 25 NOVEMBRE 2023

dalle ore 09:30 alle ore 12:30

Auditorium Sesta Porta, via Battisti 13

“Violenza domestica: valutare e gestire il rischio”

Organizzatori: Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, Centro Anti-violenza Casa della Donna, Donne in Movimento, Eunice, Centro anti-violenza Frida e Nuovo Maschile

ore 17:00 – Piazza XX Settembre

– Un minuto di silenzio per commemorare le donne vittime di violenza

– Esecuzione musicale a cura del Liceo Carducci

– Illuminazione di arancione delle Logge di Banchi

Interventi di :

Gabriella Porcaro assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa e autorità cittadine

ore 19:30 – Piazza del Duomo

Illuminazione di colore arancione della Torre “Orange the World”

Organizzatore: Comune di Pisa Assessorato alle Pari Opportunità

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

ore 18:00 – Teatro Nuovo, P.zza della Stazione 16

“Non scegliere la paura” regia di Paola Maccario

Organizzatori: Compagnia del Teatro “Il Ghigno”

MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2023

ore 10:00 – Teatro Verdi, via Palestro 40

“Figlio non sei più Giglio” regia di Stefania Porrino con Mariella Nava e Daniela Poggi. Con la partecipazione gratuita delle scuole e della cittadinanza

Organizzatore: Comune di Pisa Assessorato alle pari opportunità

MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE 2023

ore 18:00 – Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9

A partire dal libro: “Immagini femminili nell’arte pisana. Storie e percorsi dall’antichità al contemporaneo” a cura di Silvia Panichi e Cristina Cagianelli, conversazione sull’immagine della donna nell’opera grafica di Tono Zancanaro con Alice Tavoni e Lucia Tongiorgi Tomasi

Organizzatori: Museo della Grafica, Comune di Pisa, Università di Pisa

