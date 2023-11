Intitolazione area a verde a Giancarlo Peluso

Scritto da admin• 6:10 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Una figura storica del Vernacolo Pisano quale quella di Giancarlo Peluso, per 50 anni irresistibile protagonista de “La Brigata dei Dottori”, è dal 20 novembre 2023 ricordata a pieno titolo dalla sua città grazie all’intitolazione al medesimo di un’area a verde posta all’interno di via Valgimigli, via Merlo e via Svezia a Cisanello, attraverso una cerimonia alla quale hanno presenziato il Sindaco Michele Conti e l’Assessore ai Servizi Demografici del Comune di Pisa Gabriella Porcaro, oltre ai parenti ed a numerosi amici e colleghi di Giancarlo, fra cui Alfonso Nardella, attuale Presidente de “La Brigata dei Dottori”.

di Giovanni Manenti

Ad avvenuta scopertura della relativa targa, il Sindaco Michele Conti ha tenuto a precisare: “Ci tengo in modo particolare a presenziare questa cerimonia in quanto ricorda un personaggio come Giancarlo Peluso che, oltre ad essere un ragioniere, ha fatto della sua passione per il vernacolo pisano qualcosa di molto più grande facendo parte sin dal 1948, all’epoca poco più che ventenne, de “La Brigata dei Dottori”, per la quale ha allestito numerosi spettacoli quale autore dei testi nonché interprete di vari ruoli – contribuendo a rendere questa tradizione popolare, patrimonio culturale della città, così conosciuta – ragion per cui era quantomeno doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale intitolargli questo spazio verde considerando quanto ha fatto per la nostra città”.

Sulla stessa lunghezza d’onda. del Primo Cittadino anche l’Assessore Gabriella Porcaro, che non manca di sottolineare: “l’Amministrazione ha ricevuto diverse richieste da parte di Dante Bonamici e dalla Famiglia per un omaggio a Giancarlo Peluso, in quanto ritenevano che lo stesso fosse stato un po’ dimenticato, così che, a distanza di cinque anni dalla sua scomparsa, tale invito è stato raccolto con grande favore, intendendo dare il giusto e meritato risalto ad una figura iconica della nostra città, ricordata non solo per le produzioni in vernacolo, ma anche per la sua straordinaria umanità ed il grande amore per Pisa, consentendo ai cittadini di seguirlo ed apprezzarlo per vari decenni nelle rappresentazioni teatrali de “La Brigata dei Dottori”, i cui testi, oltre a far logicamente ridere, hanno altresì permesso di riflettere su vari temi di vita quotidiana, nonché di conservare nel tempo la tradizione del Vernacolo pisano“.

Chiamato in causa, un ricordo di Giancarlo Peluso non può che venire dall’attuale Presidente de “La Brigata dei Dottori”, ovvero Alfonso Nardella, il quale ha evidenziato: “Giancarlo Peluso ha impersonificato l’anima stessa de “La Brigata dei Dottori” che, pertanto, non potrà mai dimenticarlo, avendo trovato in lui principalmente un amico sincero, leale ed umile, ragion per cui la nostra Compagnia è cresciuta facendo tesoro dei suoi insegnamenti ed ora si vede obbligata a renderne vivo il ricordo portando avanti le sue iniziative, al pari delle Commedie, dei Sonetti e dei Monologhi dal medesimo scritti ed interpretati, con la speranza di riconoscersi in quelle doti di semplicità e spontaneità di Giancarlo che credo siano uniche e difficilmente riscontrabili nel nostro ambito teatrale“.

