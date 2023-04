Allo Sport Village la presentazione della Lista Civica Sviluppo e Territorio

Scritto da admin• 8:51 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Un ricco buffet offerto presso il San Rossore Sport Village ha fatto da contorno alla presentazione del definitivo elenco dei candidati (17 donne e 15 uomini) della Lista Civica Sviluppo e Territorio promossa dall’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini a sostegno della candidatura dell’attuale Sindaco Michele Conti in vista delle consultazioni amministrative del prossimo 14/15 maggio 2023.

di Giovanni Manenti

Una presentazione alla quale hanno preso parte numerosi cittadini – primi fra tutti i vertici di ConfCommercio,con il Presidente Stefano Maestri Accesi, il vice Presidente Alessandro Trolese ed il Direttore Federico Pieragnoli, oltre alla ex Presidente Federica Grassini – che hanno così voluto manifestare sia l’apprezzamento per il lavoro svolto dall’Assessore in questi suoi 5 anni di mandato che la fiducia per la “squadra” costituita in questa sua nuova avventura politica, in un evento in cui i veri protagonisti sono stati proprio loro, ovvero coloro che hanno aderito a mettersi in gioco, come sostenuto anche dallo stesso Sindaco Michele Conti, giunto per un breve saluto nel corso del pomeriggio.

Nel salutare i presenti, il Sindaco Michele Conti ha tenuto a sottolineare: “Abbiamo chiuso le liste della coalizione di Centrodestra che, oltre ai Partiti tradizionali, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, prevede addirittura tre Liste Civiche, ovvero quella che fa capo alla mia persona e le altre due promosse dagli Assessori Paolo Pesciatini e Pierpaolo Magnani, che rappresentano un battaglione di persone che si sono messe a disposizione della città, e che mi consente in questa occasione di ringraziare Paolo per il grande lavoro che ha fatto in questi 5 anni di mandato assumendosi deleghe non facili che hanno avuto bisogno di una grande attenzione e voglia di fare, e mi piace ricordare il Piano del Commercio ed il lavoro svolto con gli Uffici per migliorare l’offerta della città“.

“Senza dimenticare“, prosegue il Primo Cittadino, “del lavoro svolto in ambito turistico, ricordando come Pisa sia costituita da pochi ma fondamentali elementi, quali il Polo sanitario, quello del Turismo e del Sapere, ed in tale ottica Paolo è riuscito a mettere insieme iniziative importanti, come le Giornate Galileiane, quelle su Fibonacci, Guglielmo Marconi e Pier Paolo Pasolini, che hanno visto finalmente un’apertura nuova per chi voglia visitare Pisa e sono pertanto convinto che, assieme alle tante persone che da stasera si mettono a disposizione volendo il bene della nostra città, si possa continuare un percorso iniziato 5 anni fa e che vede Pisa al centro e poi viene tutto il resto, non volendo utilizzare Palazzo Gambacorti anteponendo posizioni e carrierismi personali all’interesse della città come fatto per decenni da chi ci ha preceduto“.

“Abbiamo opportunità strepitose“, conclude Michele Conti, “derivanti dai 67milioni di Fondi del PNRR ed altri Finanziamenti per 150mlioni di €uro per portare a termine progetti già definiti, il che fa pensare a cosa possiamo fare per questa città e come la possiamo rendere, dato che ciò che è stato fatto in questi 5 anni non è altro che l’antipasto di ciò che può avvenire nel prossimo quinquennio, ovvero tante risorse per il territorio ed altrettante opportunità per i cittadini e le nostre imprese, il che mi pone in condizione di ringraziare Paolo Pesciatini e la sua squadra che si è messa a disposizione per compiere insieme un percorso importante in questi 30 giorni che ci separano dalle elezioni che deve vederci impegnati nell’interesse della città e delle giovani generazioni, così da interpretare quei valori fondamentali che saranno determinanti nei prossimi anni della vita cittadina“.

Dal canto suo, Paolo Pesciatini non ha potuto nascondere la propria soddisfazione, rilevando: “Sono stati molti i cittadini che sono venuti ad ascoltare le 32 persone (in maggioranza donne, 17 rispetto ai 15 uomini) che hanno deciso di mettersi al servizio della nostra città, ognuno con la propria individualità, ma tutti insieme siamo riusciti a fare sintesi attorno ai problemi ed alla volontà di risolvere tutte le questioni che caratterizzano la nostra città, a cominciare da ciò che è stato realizzato in questi 5 anni durante l’amministrazione della Giunta guidata dal Sindaco Michele Conti“.

“Siamo riusciti a costituire una squadra forte“, prosegue l’Assessore, “e lo dimostra il fatto che siamo riusciti a raccogliere le firme necessarie per la presentazione della Lista in sola mezza giornata, a conferma dell’attenzione e della vicinanza che c’è nei confronti delle istituzioni e ciò che mi ha particolarmente colpito è il fatto che molte persone che si sono presentate nella nostra Sede in via Cavalca – luogo scelto per dimostrare che quello è il cuore della nostra città, dove vi è la Torre del Campano, il simbolo dell’identità e della tradizione, a pochi passi dalla Sapienza così come dalle Vettovaglie a rappresentare il mercato – hanno detto che la nostra Lista, per come sino ad oggi si è presentata, ha riavvicinato molti alla politica ed a riscoprire un senso di appartenenza, un attestato che mi ha inorgoglito in quanto la politica è determinante in quanto la stessa rappresenta per noi la più alta forma di carità al servizio dell’uomo e per questo abbiamo stretto un patto di unità per proiettare Pisa nel futuro. E per non deludere chi ci sostiene, conclude Pesciatini, “il nostro programma verte necessariamente su due assi fondamentali che sono il rilancio del Turismo, la Cultura ed il Commercio, perché lo sviluppo economico corre su questi binari, dato che Pisa è una città d’arte e cultura a vocazione turistica ed il suo sviluppo non può prescindere da un’attenta tutela nei confronti delle Imprese del nostro Territorio e dalla salvaguardia delle tradizioni, della cultura che caratterizzano la nostra Storia in quanto è ciò che sarà utile per proiettare la nostra città nel futuro a livello mondiale per attrarre nuove attenzioni e nuove Imprese e dare vita ad un vero e proprio ecosistema di innovazione“.

Elenco dei Candidati Lista Civica “Sviluppo e Territorio”:

Paolo PESCIATINI; Monica BACCI, Jaleh BAHRABADI, Maurizio BANI MICHELETTI, Andrea BARTELLONI, Monica BELLAGAMBA, Giorgio BENEDETTI, Alessandro BENVENUTI, Giovanni BERTOZZI, Cristina CALCAGNO, Patrizia CERRI, Davide CICORIA, Fabio COSCI, Alessandro DAUDA, Giorgio DELL’OMODARME, Elena D’ONOFRIO, Elisa FALCIANI, Alberto FURIA, Virginia GALLI, Federica IACOPONI, Andrea MAGGINI, Veronica MANGHESI, Chiara MILITELLO, Valentina MOLESE, Barbara MORI, Alessandra MUGNETTI, Sabina NIGRO, Davide RAPATTONI, Monica RIGHELE, Stefano SPOSINI, Fabio VASARELLI e Beatrice VESTRI.

Last modified: Aprile 15, 2023