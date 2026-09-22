La Città ecologica: un incontro pubblico sul Piano Operativo Comunale

Written by Redazione• 10:08 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Piano operativo, incontro pubblico della Città ecologica alla Stazione Leopolda

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’associazione ambientalista La Città Ecologica.

La Città ecologica organizza un incontro pubblico di approfondimento e confronto sul Piano operativo comunale adottato dal Consiglio comunale di Pisa. L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre alle 17.30, nella sala convegni della Stazione Leopolda, in via Francesco da Buti.

All’iniziativa sono stati invitati il sindaco, gli assessori, tutti i consiglieri comunali, la dirigente del servizio Urbanistica, le associazioni e i comitati ambientalisti. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e sarà dedicato agli aspetti tecnici e urbanistici del Piano.

La Città ecologica ha presentato 36 osservazioni al POC, tre delle quali riguardano la Valutazione ambientale strategica. Nel corso dell’incontro l’associazione illustrerà nel dettaglio i rilievi avanzati.

Secondo La Città ecologica, il Piano adottato determinerebbe «un enorme consumo di suolo», non rispetterebbe alcuni regolamenti regionali e disposizioni legislative regionali e nazionali e presenterebbe carenze documentali tali da non consentire di accertarne la conformità al Piano strutturale intercomunale.

«Il POC non può essere approvato così com’è – sostiene l’associazione – ma deve essere ritirato, profondamente modificato e integrato, per poi avviare una nuova fase di adozione».

La Città ecologica precisa che la propria posizione, pur essendo contraria a un atto fondamentale dell’Amministrazione comunale, non ha una caratterizzazione di schieramento politico, ma nasce da un approccio ambientalista e scientifico, rivolto a contestare le scelte considerate dannose per l’ambiente indipendentemente dalla parte politica che le propone.

Le osservazioni sono consultabili sul sito della Città ecologica.

Last modified: Settembre 22, 2026