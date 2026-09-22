Teatro Persio Flacco, una stagione tra grandi nomi, musica e spettacoli per ragazzi

Written by Redazione• 10:54 am• Volterra, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

VOLTERRA- Volterra si prepara ad accogliere la nuova stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Persio Flacco, che porterà sul palco alcuni dei principali protagonisti della scena italiana. Il cartellone, tra prosa, musica e teatro per ragazzi, è curato dalla Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con l’Accademia dei Riuniti, che continua a gestire il teatro e a garantirne l’apertura.

La stagione in abbonamento si aprirà sabato 14 novembre con Poveri Cristi, scritto e interpretato da Ascanio Celestini, accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei.

«Tenere aperto un teatro significa liberare energie positive – afferma Nicola Fanucchi, consulente artistico che ha curato il calendario –. Il teatro è il luogo dell’incontro e della condivisione, uno spazio che ha a che fare con la nostra vita, dove c’è verità, senza schermi e algoritmi che provano a indirizzare i nostri pensieri. Le porte del Persio Flacco si apriranno spesso in questa lunga stagione, lasciando spazio alle emozioni, all’inatteso e allo stupore».

«Per la Fondazione Sipario Toscana mantenere un dialogo aperto con il territorio è una priorità – dichiara il presidente Pier Paolo Tognocchi –. Volterra ha un teatro che merita di essere valorizzato e il nostro impegno è garantire alla città un luogo attivo, vivo e di qualità, preservando un servizio culturale fondamentale».

Soddisfazione anche da parte del presidente dell’Accademia dei Riuniti, Stefano Picciolini: «La collaborazione con la Fondazione Sipario Toscana consente di offrire alla città e al territorio un cartellone capace di competere con quello dei maggiori teatri. Una stagione di questo livello conferma la centralità del Persio Flacco nel contesto socioculturale volterrano. Un sentito ringraziamento va ai tanti volontari che, con passione e impegno, permettono al teatro di vivere».

La stagione in abbonamento

Dopo l’apertura con Ascanio Celestini, sabato 21 novembre arriverà Ottavia Piccolo con Donna non rieducabile, testo di Stefano Massini dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaja, con la regia di Silvano Piccardi e le musiche eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi.

Ottavia Piccolo

Sabato 12 dicembre Stivalaccio Teatro proporrà La Mandragola, rilettura della commedia di Machiavelli nello stile della Commedia dell’Arte. Sabato 19 dicembre sarà invece la volta di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, con Lodo Guenzi e la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo è coprodotto dalla Fondazione Sipario Toscana.

Il nuovo anno si aprirà sabato 30 gennaio con Er beretto coi sonarelli, adattamento in dialetto romanesco de Il berretto a sonagli di Pirandello firmato da Michele La Ginestra. Sabato 6 febbraio andrà in scena Terzo tempo, liberamente ispirato al romanzo di Lidia Ravera, con Lucia Vasini e Paolo Hendel.

Il cartellone proseguirà sabato 27 febbraio con Alieni in laguna, scritto, diretto e interpretato da Andrea Pennacchi, che affronta con ironia i temi della biodiversità, delle migrazioni e dell’identità. Sabato 6 marzo Danilo De Santis e Roberta Mastromichele saranno protagonisti della commedia Da quali stelle siamo caduti?.

Sabato 20 marzo Pino Strabioli renderà omaggio a Paolo Poli con Sempre fiori, mai un fioraio, accompagnato alla fisarmonica da Marcello Fiorini. A chiudere la stagione in abbonamento, venerdì 16 aprile, sarà Le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, con la regia di Stefano Artissunch.

Gli appuntamenti fuori cartellone

Tre gli spettacoli fuori abbonamento. Sabato 7 novembre Dario Ballantini presenterà Le voci dei cantautori, viaggio nella canzone italiana da Paolo Conte a Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Ivan Graziani. Giovedì 26 novembre sarà la volta di Dario Vergassola con Storie sconcertanti. L’8 aprile l’Orchestra della Toscana, diretta da Katharina Wincor con il pianista Federico Colli, proporrà un programma dedicato a Beethoven e Haydn.

Nel ridotto torna anche “L’ora del tè”, ciclo domenicale di conversazioni d’arte tra musica e teatro, con appuntamenti dedicati alla lirica, alle colonne sonore e alla musica pop italiana. Tra i protagonisti Mario Menicagli, Massimo Salotti e Guglielmo Favilla, mentre gli incontri sulle icone della canzone saranno dedicati a Piero Ciampi, Rino Gaetano e Ornella Vanoni.

Completa l’offerta la sezione riservata alle scuole, con spettacoli di narrazione e teatro per ragazzi. Tra questi Un giorno con l’ape Sunny, La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero e Il dolce Natale. Venerdì 27 novembre alle 10 sarà rappresentato Paulina, appuntamento dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e rivolto in particolare alle giovani generazioni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro Persio Flacco, in via dei Sarti 37 a Volterra, scrivendo a info@teatropersioflacco.it o telefonando allo 0588 88204.

Last modified: Settembre 22, 2026