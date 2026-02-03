La Città ecologica sollecita la Provincia sulla transizione energetica

Written by admin• 8:24 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato de La Città Ecologica aps.

L’associazione La Città ecologica torna a sollecitare gli enti locali sul tema della transizione energetica, chiedendo un impegno concreto per recuperare i ritardi accumulati.

Nei mesi scorsi l’associazione ha inviato un articolato documento di proposte al Comune di Pisa e ha incontrato il sindaco Michele Conti, con un nuovo confronto previsto per giugno. Parallelamente, il 26 novembre 2025, La Città ecologica ha inviato una richiesta formale di informazioni al Provincia di Pisa sugli edifici di competenza dell’ente, in particolare su impianti fotovoltaici, produzione energetica, autoconsumo, immissione in rete, interventi di efficientamento e uso di pompe di calore.

Alle domande si è aggiunta, via stampa, una richiesta di chiarimento sul rifacimento del tetto della sede della Provincia – un intervento da circa 3 milioni di euro – per sapere se fosse prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici. A oggi, però, non è arrivata alcuna risposta.

L’associazione evidenzia come la Provincia indichi ora tra le priorità per gli edifici scolastici l’“efficientamento energetico e la transizione ecologica anche attraverso fonti rinnovabili”, chiedendo importanti finanziamenti al Governo.

«Bene i progetti – sottolinea La Città ecologica – ma prima di tutto resta una domanda: perché la Provincia non risponde alle richieste già avanzate da tempo?»

