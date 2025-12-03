La Città delle Persone: “Peace for Pisa: arrivano a Pisa le bambine e i bambini di Gerico”

Written by admin• 3:03 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città delle Persone, che accoglie con particolare emozione l’arrivo a Pisa, dal 9 al 13 dicembre, delle bambine e dei bambini di Gerico, città ufficialmente gemellata con Pisa.

«La visita, resa possibile dal progetto Pisa for Peace, assume oggi un significato ancora più profondo» dichiarano i consiglieri comunali Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo. «Nei mesi scorsi, nel pieno delle violenze che hanno colpito il popolo palestinese, avevamo chiesto al Comune – con una lettera aperta – di rilanciare concretamente il gemellaggio come gesto di vicinanza attiva al popolo palestinese e come impegno per la pace. Accogliere a Pisa giovani provenienti da Gerico significa ribadire che questo legame non è simbolico, ma vivo».

Il programma del soggiorno prevede incontri istituzionali, un Consiglio Comunale aperto, attività con le scuole pisane, accoglienza nelle famiglie, momenti di conoscenza reciproca e una visita della città. «È un’esperienza di scambio umano – sottolineano i consiglieri – che mette al centro relazioni tra coetanei, diritti, convivenza, e che ricorda quanto sia fondamentale costruire ponti e non muri».

I consiglieri richiamano inoltre l’attenzione sulla situazione attuale nei territori palestinesi. «In un momento in cui l’opinione pubblica sembra meno attenta alle sistematiche violazioni dei diritti umani da parte del governo Netanyahu e dei coloni israeliani, la presenza di questi bambini ci richiama alla responsabilità collettiva». Viene ricordato anche il recente episodio avvenuto a Gerico, dove tre cooperanti italiani e una canadese hanno denunciato un’aggressione da parte di coloni israeliani mascherati, con furto di effetti personali. «Un fatto grave – osservano – che mostra come la situazione resti tutt’altro che risolta e quanto sia necessaria una mobilitazione costante per difendere il diritto internazionale, sostenere la tregua e fermare i piani coloniali in corso».

«Accogliere i bambini di Gerico – proseguono Martinelli, Lacroce e Gionfriddo – deve testimoniare che Pisa non distoglie lo sguardo e non accetta l’indifferenza. Continueremo a schierarci dalla parte dei diritti umani, della giustizia e della libertà. Chiediamo al Comune di proseguire e rafforzare questo impegno, affinché il gemellaggio non resti una formula vuota ma diventi un percorso stabile di solidarietà e cooperazione che coinvolga l’intera comunità».

La Città delle Persone invita tutte e tutti a vivere questi giorni come un’occasione di consapevolezza, partecipazione e sostegno reciproco, nella convinzione che la pace si costruisce anche attraverso gesti quotidiani e legami autentici tra comunità.

