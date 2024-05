La Città delle Persone: “La Leopolda e il futuro dell’Amministrazione condivisa”

Scritto da admin• 9:38 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Paolo Martinelli de “La Città delle Persone”.

“La partecipazione numerosa all’assemblea cittadina presso la Leopolda è una risposta inequivocabile al metodo utilizzato dalla Giunta Conti per smantellare il progetto di questo spazio, gestito autonomamente da un’associazione di associazioni”, afferma Paolo Martinelli, coordinatore della coalizione di centrosinistra e capogruppo de La città delle persone in Consiglio comunale, che ha preso parte all’assemblea. Martinelli critica l’approccio burocratico della giunta, che ha inviato una lettera fredda per procedere al ritiro della struttura, ignorando le conseguenze per i posti di lavoro e mascherando una scelta politica. L’obiettivo, secondo Martinelli, è riappropriarsi dell’immobile e stabilire un rapporto unilaterale con le associazioni, seguendo la logica del ‘dividi et impera’. Questo approccio mortifica il terzo settore come attore attivo nella costruzione della comunità. Martinelli sottolinea l’importanza della partecipazione attiva delle associazioni nella gestione condivisa degli spazi pubblici, mentre la giunta sembra orientata verso una valorizzazione privatistica degli stessi. La vicenda della Leopolda si lega a un più ampio piano per l’utilizzo di importanti immobili pubblici per fini culturali e turistici, senza trasparenza né chiarezza sulle competenze coinvolte. Martinelli invita la giunta a fermarsi e a fornire una spiegazione trasparente alla città“, conclude Martinelli.

