La Città delle Persone “Aumento della Criminalità a Pisa: un fallimento della giunta Conti e della Lega sulla sicurezza”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali Paolo Martinelli, Emilia Lacroce, Gianluca Gionfriddo (La città delle persone) in merito alla situazione della sicurezza in città e ai recenti fatti di cronaca.

“Purtroppo, gli ultimi eventi di cronaca evidenziano un aumento dei furti e degli episodi criminali in città, dai borseggi in piazza dei Miracoli a fatti ben più gravi, come l’omicidio avvenuto recentemente, che ha scosso profondamente la comunità. È fondamentale attendere l’esito delle indagini. Solo pochi giorni fa, la presidente della sezione di Pisa dell’Associazione Guide Turistiche della Toscana ha denunciato, attraverso i media, la situazione allarmante di piazza dei Miracoli, dove furti e borseggi sono all’ordine del giorno; questo tema sarà discusso in una seduta della terza Commissione consiliare. Questo rappresenta uno dei maggiori fallimenti della giunta Conti e della Lega, che avevano fatto della sicurezza il loro cavallo di battaglia. Si tratta di un fallimento di politiche basate su misure repressive occasionali, senza costruire collaborazioni efficaci con le forze dell’ordine e ignorando completamente il disagio sociale, su cui è necessario intervenire per distinguere i delinquenti da coloro che vivono in condizioni di marginalità. Si preferiscono invece interventi di facciata, dove esistono già equilibri consolidati tra socialità e commercianti, attraverso ordinanze inappropriate e la presenza inutile di steward in piazza La Pera, con costi aggiuntivi per la comunità. Conti e Ziello dovrebbero invece impegnarsi per fare in modo che la Questura di Pisa venga elevata a una fascia superiore, con un potenziamento dell’organico e una presenza più capillare sul territorio. Ciò consentirebbe alla Polizia Municipale di concentrarsi maggiormente sui controlli, permettendo agli agenti di svolgere al meglio il loro lavoro. Assegnare interamente al Comune e alle sue strutture la questione della sicurezza è stato per Conti e la Lega uno strumento di propaganda, ma ora la città sta pagando il prezzo di questa strategia errata. Pisa ha bisogno di un cambiamento radicale in materia di sicurezza.”, concludono i Consiglieri comunali.

