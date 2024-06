La cerimonia di presentazione e consegna del Palio del Gioco del Ponte 2024

Scritto da admin• 2:57 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Una tradizione che si rinnova, ovvero la cerimonia di presentazione e la consegna del Palio dell’edizione 2024 del Gioco del Ponte in programma sabato prossimo 29 giugno, si è svolta al mattino di lunedì 24 giugno presso le Logge di Banchi, dove l’Assessore alle Tradizioni della Storia e dell’identità di Pisa Filippo Bediniha consegnato all’Alfiere il Palio che per quest’anno è stato disegnato dal celebre pittore Raffaele De Rosa, anch’egli presente.

di Giovanni Manenti

Una celebrazione che, come ricorda l’Assessore Filippo Bedini, torna all’antico, sottolineando: “Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha commissionato a degli artisti locali, ma di livello anche nazionale come nel caso quest’anno del Maestro Raffaele De Rosa, il Palio della Vittoria, rispetto all’alternativa stampa con una grafica fatta al computer, in modo che lo stesso fosse dipinto da un artista, nella piena convinzione che in questo modo si mobilita ulteriormente il Gioco del Ponte, con il Palio a restare alla parte vittoriosa che se lo aggiudica. Ma invece di farlo sfilare direttamente durante la Mostra nel giorno del Gioco“, prosegue l’Assessore, “la tradizione prevedeva una cerimonia di presentazione del Palio stesso, che abbiamo voluto ripristinare senza grandi pretese, nella semplicità attraverso un cerimoniale preciso che consenta nel prossimo futuro di crescere ancor più al fine di arricchire i giorni che precedono il Gioco attraverso un momento di incontro nonché, da un punto di vista culturale, di rilievo poiché consente di conoscere un’opera di un pittore importante come il Maestro De Rosa – che ha già esposto più volte nella nostra città e che recentemente è stato chiamato a Reggio Calabria per una “Personale” dedicata all’anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace – che io ho personalmente consegnato all’Alfiere, il quale lo porterà sui Lungarni per mostrarlo a tutto il popolo pisano sabato sera per poi essere consegnato dall’anziano Rettore, il Sindaco Michele Conti, alla parte che si aggiudicherà il Gioco. Non si tratta però dell’unica novità di questa edizione“, conclude Bedini, “in quanto giovedì 27prossimo inaugureremo la Mostra permanente delle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa nei locali dell’ex Ufficio Anagrafe al piano terra di Palazzo Gambacorti, il cui primo allestimento sarà concentrato in maniera particolare sulla Storia del Gioco del Ponte, esponendo cimeli storici risalenti al 1935, ma anche di epoca precedente, facendo sì che, invece di restare al chiuso nel Magazzino del Comune, possano essere di pubblica visibilità per cittadini, residenti e turisti“.



Da parte sua, il Maestro Raffaele De Rosa, rivolgendosi ai presenti ha affermato: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Pisa per avermi dato l’opportunità di dipingere il Palio del Gioco del Ponte, in ordine al quale è stato per me interessante la sfida sul ponte da parte delle due Magistrature, mettendo in risalto il loro ardore guerresco, sventolando i loro vessilli, urlando la loro vittoria e la gioia di avere primeggiato“.

